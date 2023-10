Aufruf für Demokratie - gegen Rechtsradikalismus - Mehr als 100 prominente Unterzeichner aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport unterzeichnen.

Bielefeld (ots) - Der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer übt scharfe Kritik an der Gütersloher Kreis-CDU für deren Verhalten rund um die Gedenkstätte Stalag 326. "Dass die CDU so auftritt und sich wie ein bloßer kurzsichtiger Kassenwart verhält, ist in meinen Augen ein großes Versäumnis und ein Verrat ...

mehr