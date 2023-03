Neue Westfälische (Bielefeld)

NRW-Grüne weisen Kritik an Özdemir zurück und sehen Koalitionspartner in der Pflicht /

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Die Grünen-Landtagsfraktion in NRW weist die Kritik ihres CDU-Koalitionspartners an der Agrarpolitik von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) entschieden zurück. "Wir haben im Koalitionsvertrag mit der CDU ausdrücklich vereinbart, dass wir die Landwirtinnen und Landwirte unterstützen, die sich längst auf den Weg gemacht haben, ihre Erzeugnisse nach hohen Qualitäts-, Sicherheits- und Tierwohlstandards ressourcenschonend zu produzieren", sagt Norwich Rüße, Sprecher für Landwirtschaft, Tierschutz und Verbraucherschutz der Grünen-Landtagsfraktion, der "Neuen Westfälischen". "Wir erwarten, dass der Koalitionsvertrag jetzt abgearbeitet wird. Wir begrüßen ausdrücklich die Bemühungen von Cem Özdemir, den Umbau der Tierhaltung voranzutreiben, um den Tierschutz sicherzustellen", so Rüße. Christian Lindner müsse für die Transformation der Landwirtschaft ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, damit die Versäumnisse der vergangenen 16 Jahre endlich aufgeholt werden könnten.

NRW-Agrarministerin Silke Gorißen hatte Özdemir zuvor scharf kritisiert und dessen geplantes Tierhaltungskennzeichnungsgesetz als lückenhaft und die Förderung als unzureichend bewertet.

