Neue Westfälische (Bielefeld)

Zehntausende warten auf Erstattung von Flugkosten

Neue Westfälische, Bielefeld (ots)

Bielefeld. Tausende Flüge haben deutsche und europäische Airlines in diesem ersten Reisesommer seit Beginn der Pandemie gestrichen. Eigentlich sind Fluggäste durch verschiedene Verbraucherrechte in dieser Situation gut geschützt. Doch es gibt Auslegungs- und damit auch viel Spielraum für die Airlines, sich den Erstattungs- und Entschädigungsansprüchen zu entziehen. Experten schätzen, dass deshalb derzeit Zehntausende Menschen auf ihren Kosten sitzen bleiben. Dies berichtet die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische (Samstagausgabe).Dass es Ärger rund um das Thema gibt, zeigt der Ansturm der Fluggäste auf die Verbraucherzentralen, Verbraucherclubs, Reisebüros, Schlichtungsstellen und Anwaltskanzleien. "Das ist Dauerthema", sagt Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbandes der selbstständigen und unabhängigen Reisebüros (VSUR). Sie schätzt die Zahl derer, die derzeit auf ihren Kosten sitzen bleiben, im fünf- oder sechsstelligen Bereich. "Wir reden da über Millionenbeträge."Allein in NRW wurde bei der Verbraucherzentrale die App "Flugärger" rund 160.000 Mal heruntergeladen.

