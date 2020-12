Neue Westfälische (Bielefeld)

Präses Kurschus: "Bei Weihnachten im Stall kommt man der Weihnachtsgeschichte nahe"

BielefeldBielefeld (ots)

Bielefeld. Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, ist zuversichtlich, dass es trotz Corona Weihnachtsgottesdienste mit Gläubigen in den Kirchen geben wird. "Jede Kirchengemeinde hat für ihre Räume passgenaue Hygiene- und Schutzkonzepte erarbeitet. Im Rahmen dieser Konzepte werden wir Weihnachtsgottesdienste feiern", sagte die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe). Es werde dabei auch manches Neue geben wie Gottesdienste auf großen Plätzen oder auf Bauernhöfen. "Stellen Sie sich vor: Weihnachten im Stall - da kommt man der biblischen Weihnachtsgeschichte auf einmal ungewohnt nahe", sagte Kurschus. "Leider werden wir in den Kirchen nicht gemeinsam die vertrauten Lieder singen können. Das wird für viele - auch für mich - richtig schlimm."

