Röttgen gegen Koalition mit den Grünen

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, hält eine schwarz-grüne Koalition nicht für eine interessante Perspektive. "Wenn ich mich für eine bessere Klimapolitik ausspreche, dann ist das keine Wahlempfehlung für die Grünen. Im Gegenteil: Ich will all jenen Wählern, die sich noch nicht sicher sind, ob sie CDU oder Grüne wählen, glaubwürdig vermitteln, dass wir verstanden haben, dass Klimaschutz ein schicksalhaftes Thema und fester Bestandteil der CDU-Programmatik ist", sagte Röttgen der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Donnerstagausgabe). Die CDU müsse die Auseinandersetzung mit den Grünen um die Mitte der Gesellschaft führen.

