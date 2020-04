Neue Westfälische (Bielefeld)

Konsequenter Klimaschutz¶ Zwei Seiten einer Medaille¶

Bielefeld (ots)

Heike Krüger¶ Groß ist bei den Umweltverbänden die Sorge, dass der wirtschaftliche Neustart nach der Corona-Krise weiter zu Lasten des Klimaschutzes geht. Daran konnten auch Angela Merkels Beteuerungen am Ende des Petersberger Klimagipfels, man müsse in zukunftsfähige Technologien investieren und den Klimaschutz fest im Blick haben, wenig ändern. Klimaschützern klangen die Beteuerungen viel zu vage. Und wirklich scheint in der Politik eine ebenso simple wie unumstößliche Erkenntnis noch zu wenig Maßstab für beherztes Handeln zu sein: Das Wissen, dass die Klima- und die Corona-Krise zwei Seiten derselben Medaille sind. Alles auf diesem Globus hängt mit allem zusammen. Wer rücksichtslos die Natur ausbeutet, den Klimawandel durch das Abholzen der Urwälder befördert, wird auch dafür sorgen, dass Wildtiere ihrer natürlichen Ressourcen beraubt werden und näher an den Menschen heranrücken. Die Folgen sind viele Gelegenheiten zur Virenübertragung. Zoonosen, also Krankheiten, die von Wildtieren, oft über weitere tierische Zwischenwirte auf den Menschen übergehen, sind weitgehend menschgemacht. Sie entwickeln sich in Weltregionen, in denen Artenschutz nicht respektiert wird, wie auf den Wildtiermärkten Chinas. Oder dort, wo die Einwohner, etwa mittels ausländischer Fischfangflotten, ihrer Jagdgründe beraubt werden und auf exotische Nahrung ausweichen müssen. Epidemiologen wie der Bielefelder Forscher Oliver Razum warnen zudem vor dicht belegten Ställen und Käfigen der Massentierhaltung, die den Viren ideale Ausbreitungsbedingungen bieten. Und sie blicken auf die Gefahren durch den Klimawandel selbst, der exotische Insekten als Krankheitsüberträger in neue Regionen eindringen lässt. All das sind bekannte Tatsachen. Mit der Corona-Krise sind sie nicht länger wegzudrängen. Selten war die Chance so groß, die Zusammenhänge zu begreifen und ihre unheilvolle Dynamik zu brechen. Klimaschutz darf nicht länger gegen die Interessen der Wirtschaft ausgespielt werden. Er ist nichts weniger als die Basis unseres Überlebens. Das muss eine der wichtigsten Lehren aus dem Paukenschlag dieser Pandemie sein.

