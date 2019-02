Neue Westfälische (Bielefeld)

Neue Westfälische (Bielefeld): Europaabgeordneter Brok: Die USA behandeln uns nicht mehr als Bündnispartner

Bielefeld (ots)

Der Europaabgeordnete Elmar Brok, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments, hat sich zutiefst besorgt über die Kündigung des INF-Vertrags zur nuklearen Abrüstung geäußert. "Die Kündigung ist das Dümmste, was man machen kann, weil dann Russland aus seiner Verpflichtung im Rahmen dieses Vertrages herausgenommen wird", sagte Brok der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). Zwar habe Russland "ganz offenkundig" den Vertrag verletzt, doch die Kündigung bedeute, dass die Allianz der NATO nicht mehr gemeinsam darum kämpfe, diese Verletzung zu entlarven. Zugleich sieht Brok auch Gefahren für das transatlantische Verhältnis. "Die USA behandeln uns nicht mehr als Bündnispartner, sondern völlig unabhängig." Die Folge, so Brok: "Das führt zu einer dramatischen Schwächung Europas." Die Situation werde für Europa schlimmer als Anfang der 1980er Jahre, als Europa die Unterstützung der USA gehabt habe und es zum NATO-Doppelbeschluss gekommen sei.

