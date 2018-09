Neue Westfälische (Bielefeld): Grüne Haßelmann empört über Seehofer-Äußerung

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Britta Haßelmann, erste parlamentarische Geschäftsführerin der grünen Bundestagsfraktion, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für seine Äußerungen über Migranten scharf angegriffen. "So eine Art von Spaltung zu betreiben, finde ich einen Skandal", sagte Haßelmann der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Freitagausgabe). Es sei untragbar, dass ein Heimat- und Integrationsminister die Migranten pauschal als "Mutter aller Probleme" bezeichne. "In unserem Land leben 19 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund, das sind 23,6 Prozent der Bevölkerung", unterstrich die Bielefelder Bundestagsabgeordnete.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell