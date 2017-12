Bielefeld (ots) - Eine eigentlich routinemäßige Ein-Personen-Wahl in Amerika erschüttert das Land und für Donald Trump und seine Büchsenspanner um Steve Bannon jede Menge Gewissheiten. Dass der programmierte Sieg eines absoluten Hardliners in einem konservativen Bundesstaat ausblieb, wenn auch knapp, muss der Präsident als Menetekel auffassen. Alabama ist künftig überall, wenn die Republikaner noch einmal einen aus der Zeit gefallenen Dinosaurier auf die nationale Bühne schieben wollen. Der Skandal war nie, dass Roy Moore die Sklaverei vermisst und das Frauenwahlrecht für einen Fehlgriff hält. Dass er Homosexualität bestrafen, Muslime aus den Parlamenten verbannen und die Bibel an die Stelle der Verfassung setzen will. In Alabama wie andernorts sind kompromisslos religionsgetriebene Weltanschauungen über mehr als zwei Jahrhunderte tief in der DNA weiter Teile der Bevölkerung verankert. Der Skandal war, dass sich der Präsident der Vereinigten Staaten mit einem bekennenden Rassisten, zweimal als Richter entlassenen und von heftigen Sexskandal-Vorwürfen verfolgten Zeitgenossen wie Moore politisch überhaupt ins Bett legt. Donald Trump wird für diesen Beistandspakt teuer bezahlen. In Alabama gewinnen Republikaner normalerweise im Schlaf. Man muss nur einen roten Besenstiel als Kandidat aufstellen. Dass nach 25 Jahren ein Demokrat das Rennen macht, ist ein Kulturschock mit hoher Symbolkraft und noch unabsehbaren Folgen. Die Mehrheit der Republikaner im Senat ist auf eine Stimme geschrumpft. Abstimmungen über Trumps Agenda werden ab Januar zu Himmelfahrtskommandos. Zehn Monate vor den Zwischenwahlen im Kongress, wo die Macht-Statik in Washington neu vermessen wird, hat sich Donald Trump im operativen Geschäft selbst ins Knie geschossen. Mit der törichten Wahlkampfhilfe für einen unchristlichen Taliban hat er zudem die rudimentären Reste seiner moralischen Glaubwürdigkeit verzockt. Und gleichzeitig jenen immer lauter werdenden Kräften bei den Republikanern reichlich Munition gegeben, die immer schon wussten, dass man mit größenwahnsinnigen Extremisten im Parlament auf Dauer keinen Staat machen kann. Trotz Trumps berüchtigter Geschmeidigkeit in ideologischen Fragen verheißt die absehbare Frontstellung nichts Gutes. Die Partei, die in den USA die Regierung stellt, bekommt es ab sofort mit einer internen Guerilla zu tun, die Blut sehen will. So schnell gibt ein Bannon nicht auf.

