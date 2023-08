OXSEED logistics GmbH

OXSEED ist Sponsoring Partner der 9. ZUGFeRD Entwicklertage

Unterstützung der Community mit Know-how und obwyse Enterprise

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Am 28. und 29. September lädt die ZUGFeRD Community zum 9. Mal zu den in Bielefeld stattfindenden Entwicklertagen ein. Die Fachveranstaltung richtet sich gleichermaßen an Softwareentwickler, Projektleiter und Produktmanager aus Anwender- und Fachunternehmen und gilt als das Expertenforum zum Thema elektronischer Rechnungsaustausch mit ZUGFeRD und XRechnung. Kooperationspartnerin ist auch in diesem Jahr die Bielefelder OXSEED logistics GmbH, die die ZUGFeRD Community mit Experten Know-how unterstützt und ihr Produkt obwyse Enterprise als Anwendungsplattform für Mitgliederverwaltung und das Online Rechnungsportal zur Verfügung stellt.

Gemäß des im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziels, den Umsatzsteuerbetrug in Deutschland zu bekämpfen, strebt die Bundesregierung die Einführung eines bundesweiten elektronischen Meldesystems zur Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen an. Als ersten Schritt plant das Bundesministerium für Finanzen die verpflichtende Einführung der E-Rechnung für inländische B2B-Umsätze ab 2025. Angesichts der gravierenden Auswirkungen der geplanten E-Rechnungspflicht auf den digitalen Abrechnungsprozess, lädt die ZUGFeRD Community im Rahmen ihrer 9. Entwicklertage am 28. und 29. September in Bielefeld ein, neue Impulse für die Weiterentwicklung der elektronischen Rechnung in Deutschland und Europa zu setzen. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die betriebliche Rechnungsbearbeitung, bzw. die daraus resultierenden, möglichen Produktionsvorteile sollen im Rahmen der Fachkonferenz thematisiert werden. Neben zahlreichen Fachvorträgen bieten drei Workshop-Panels zu unterschiedlichen Themenbereichen Raum und Gelegenheit für Diskussionen und intensiven Austausch.

Tatkräftigen Support erhält die ZUGFeRD Community dabei wieder durch ihre langjährige Kooperationspartnerin, der OXSEED logistics GmbH.

"Die ZUGFeRD Entwicklertage sind das zentrale Forum für die Integration und den Praxiseinsatz elektronischer Rechnungen in Deutschland. Als Hersteller und Anbieter von web-basierten Lösungen für elektronische Rechnungen freuen wir uns nicht nur, Teil einer Community zu sein, die unser Ziel, die E-Rechnung zukunftsfähig zu machen, teilt und voranbringen möchte. Es ist uns auch ein Anliegen, diese ganz praktisch mit unserem Fachwissen, unserer Erfahrung und unserer Software zu unterstützen", so OXSEED-Marketing Managerin Annelen Brodner.

In diesem Zusammenhang stellt OXSEED auch die Standardlösung obwyse Enterprise als Backendsystem sowohl für die Mitgliederverwaltung der Community, als auch für deren ZF/FX Invoiceportal Zugferd-rechnung.com zur Erstellung und Verwaltung elektronischer Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den 9. ZUGFeRD Entwicklertagen sowie den Referenten und zum Programm finden Sie unter www.zugferd-entwicklertage.de. Anmeldungen für die Veranstaltung sind noch bis Ende August möglich. Beachten Sie bitte, dass die Teilnehmerzahl ist auf 100 Plätze begrenzt ist.

Weitere Informationen zu obwyse finden Sie unter www.obwyse.com und zur ZUGFeRD Community unter https://www.zugferd-community.net/.

obwyse - Enjoy Your Information

obwyse ist die zukunftsweisende Online-Plattform für digitale Dokumentenverwaltung, Archivierung und elektronische Geschäftsprozesse der OXSEED logistics GmbH. Die OXSEED logistics GmbH wurde im Jahre 2007 gegründet beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter, die Anwender in mehr als 1.000 Organisationen betreuen.

Die Produktlösungen von OXSEED wurden von Anfang an ausschließlich für die Cloud entwickelt - die Anschaffung eigener Software und Hardware ist daher nicht erforderlich. Der sonst übliche hohe Kosten- und Zeitaufwand für Implementierung und Wartung entfällt. Ihre Mitarbeiter können überall und mit jedem Gerät arbeiten, das über eine Internetverbindung verfügt - über Smartphone, Tablet oder Laptop.

Der Einsatz von obwyse bedeutet für Kunden und Partner nicht nur eine nutzungsbasierte Abrechnung, sondern auch "Software made and hosted in Germany"; denn alle Lösungen werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und nach deutschem Recht in zertifizierten, hochverfügbaren Rechenzentren betrieben.

Anwender sind unter anderem Europas führende Textil-Verbundgruppe KATAG AG, die Mobilfunkvereinigung O-RAN Alliance, die s.Oliver Group sowie die international operierende Raben Group.

Original-Content von: OXSEED logistics GmbH, übermittelt durch news aktuell