KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die Streaming-Highlights im Januar bei KiKA (1/2025)

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Ab sofort Premiere: 3. Staffel "Young Crime"

Ab sofort "Team Timster - 2025: Tollste Spiele, Filme, Bücher und Shows"

Ab 10. Januar 2025 Premiere: "Einfach ungerecht"

Ab 11. Januar 2025 Premiere: "3Hz"

Ab 11. Januar 2025 "Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess"

Ab 19. Januar 2025 Premiere: "logo! extra: Dazwischen - wo gehöre ich hin?"

Ab 27. Januar 2025 Premiere: "logo! extra Eva - als Kind in Auschwitz"

3. Staffel "Young Crime" (ZDF), ab sofort

True Crime | UT | für Preteens

"Young Crime" erzählt in acht neuen Folgen jeweils einen realen Fall von Jugendkriminalität - von Cyberverbrechen bis Drogendelikten. Im Studio diskutiert Moderator Chinedu Melcher mit drei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren über die Fälle.

Wo schauen? Alle 8 Folgen der 3. Staffel sind ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

"Team Timster - 2025: Tollste Spiele, Filme, Bücher und Shows" (KiKA/NDR/rbb), ab sofort

KiKA-Medienmagazin | UT | für Grundschulkinder

2025 steckt voller Überraschungen, und "Team Timster" hat den Überblick. Tim und Soraya zeigen, worauf man sich besonders freuen kann: Was läuft im Kino? Welches Buch sollte man lesen? Was gibt's neues aus der Gaming-Welt? Aber vor allem: Welche Fragen habt ihr an "Team Timster"?

Wo schauen? Die aktuelle "Team Timster"-Sendung ist ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

"Einfach ungerecht" (ZDF), ab 10. Januar 2025

Coming-of-Age-Drama | UT & AD | Preteens

Der 13-jährige Luca lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter und seiner Schwester in Armut. Aus Scham spricht er mit niemandem darüber, bis ein neuer Mitschüler auftaucht, in dem Luca einen Freund findet. Doch eine geplante Klassenfahrt bringt ihn plötzlich in eine verzweifelte Lage.

Wo schauen? Der Film zum Thema soziale Ungerechtigkeit ist ab 10. Januar 2025 auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

"3Hz" (BR), ab 11. Januar 2025

Mystery-Abenteuerserie | UT | für Preteens

Der 13-jährige Felix empfängt auf seinem alten Walkman Geräusche aus dem Jahr 1989 und entdeckt ein dunkles Geheimnis, das er und seine Freunde aufdecken.

Wo schauen? Ab 11. Januar 2025 werden immer samstags zwei Folgen von "3Hz" auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.

"Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" (MDR), ab 11. Januar 2025

Jugendfilm | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Sam macht mit seiner Familie Urlaub auf der Insel Terschelling. Dort lernt er Tess kennen, die einen verrückten Plan hat: Innerhalb einer Woche will sie ihren leiblichen Vater kennenlernen, der noch gar nichts von ihrer Existenz weiß. Fasziniert von Tess erleben die beiden eine abenteuerliche Woche.

Wo schauen? Der Film kann ab 11. Januar 2025 auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden.

"logo! extra: Dazwischen - wo gehöre ich hin?" (ZDF), ab 19. Januar 2025

Reportage | UT & AD | für Grundschulkinder

Welche Identitätskonflikte erleben Menschen mit Migrationsgeschichte, wie können sie diese lösen und mehrere Kulturen in sich vereinen? Die 15-jährige Beyza ist in Deutschland geboren, ihre Eltern in der Türkei. Oft fragt sie sich: Wo gehöre ich eigentlich dazu? Diese Frage kennt auch "logo!"-Reporterin Maral Bazargani, die im Iran geboren wurde.

Wo schauen? Die Reportage "logo! extra: Dazwischen - wo gehöre ich hin?" ist ab 19. Januar 2025 auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

"logo! extra: Eva - als Kind in Auschwitz" (ZDF), ab 27. Januar 2025

Reportage | UT & AD | ab acht Jahren

Eva Umlauf war zwei Jahre alt, als die Nazis ihr in Auschwitz eine Tätowierung auf den Unterarm stechen ließen. Bis heute erinnert sie die Nummer daran, was sie und ihre jüdische Familie erleiden mussten. Das "logo! extra" erklärt die Ereignisse und Hintergründe des Holocaust auf kindgerechte Weise. Ziel ist es, historische Zusammenhänge zu vermitteln und die Bedeutung des Erinnerns zu zeigen.

Wo schauen? Die Reportage kann ab dem 27. Januar 2025 auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell