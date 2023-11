KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA-Vorleseaktion zum Bundesweiten Vorlesetag im Livestream

Singa und Fledermaus Fidi treffen Lesebegeisterte am 17. November 2023 im Baumhaus-Set

Erfurt (ots)

Vorlesen weckt Leselust, fördert Kompetenzen und Fantasie, macht Spaß oder gehört für viele zum Einschlafritual. Auf kikaninchen.de wird deshalb zwei Mal im Monat das Vorschul-Format "Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) veröffentlicht. Darüber hinaus engagiert sich KiKA auch in diesem Jahr zum Bundesweiten Vorlesetag. Am 17. November 2023 liest "KiKA-Baumhaus"-Moderatorin Singa in Erfurt vor Kindern gemeinsam mit Baumhaus-Fledermaus Fidi aus ausgewählten Büchern vor. Die Lesung um 9:30 Uhr kann live auf kika.de und unter youtube.com/@kika_kikaninchen mitverfolgt werden.

Zur großen Vorleseaktion im Erfurter "KiKA-Baumhaus"-Set konnten sich 240 Kinder und ihre Begleitpersonen anmelden, um einer Vorlesegeschichte zu lauschen und an Bastelstationen aktiv zu werden. Der Bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung und wurde 2004 ins Leben gerufen. Seitdem steht jeder dritte Freitag im November im Zeichen des Vorlesens, um dessen Bedeutung hervorzuheben.

"Vorlesegeschichten für dich" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Die Lesekompetenz von Grundschülerinnen und Grundschülern ist laut IGLU-Studie 2021 in den letzten 20 Jahren in Deutschland erheblich gesunken. Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass Kinder bereits im Vorschulalter an Bücher herangeführt werden. Das Vorschul-Format "Vorlesegeschichten für dich" aus dem "KiKA-Baumhaus" möchte Lust aufs Lesen machen und Eltern anregen, mit ihren Kindern gemeinsam Bücher anzuschauen und vorzulesen.

Monatlich werden zwei neue Videos des Formats "Vorlesegeschichten für dich" auf den KiKANiNCHEN-Plattformen veröffentlicht. Am 15. November 2023 liest Singa "Das ist doch kein Beruf für einen Wolf", eine Geschichte die Mut macht, die eigenen Träume zu verfolgen. Im Dezember folgt die erste Vorlesegeschichte mit Fledermaus Fidi und dem Titel "Hörnchen und Bär" sowie die weihnachtliche Geschichte "Gebrannte Mandeln für Grisou".

