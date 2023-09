KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu im Oktober: Kinderfilme und -serien bei KiKA im Stream

Premiere: "Gong! Mein spektRakuläres Leben" (KiKA)

Dramedy-Serie

Eileen soll auf Klassenfahrt gehen - für sie eine Horrorvorstellung. Deshalb will sie den Ausflug sabotieren. Als sie jedoch dank ihres Bruders und seiner besten Freundin sieht, wie spannend Abenteuer sein können, wenn man sie mit guten Freund*innen bestreitet, ändert sich ihr Ziel. Sie will bis zur Klassenfahrt auch eine beste Freundin oder einen besten Freund finden, um sie zu überstehen.

Für wen? Kinder ab zehn Jahren erhalten in der zehnteiligen Serie Einblick in das Leben mit Autismus, über Inklusion, soziale Herausforderungen, Emotionen, Individualität und Freundschaft.

Die ersten fünf Folgen "Gong! Mein spektRakuläres Leben" können ab dem 5. Oktober 2023 auf kika.de und im KiKA-Player Online-First abgerufen werden. Weitere fünf Folgen werden am 12. Oktober 2023 veröffentlicht.

"Bernd das Brot" (KiKA) - Die Serie

Comedy-Serie

Bernd das Brot und seine aufgeweckten Freund*innen Chili und Briegel haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von einem geruhsamen Zusammenleben. Das führt schon mal zu chaotischen Zuständen in ihrer Wohngemeinschaft. Geht es allerdings gegen die fiese Nachbarschaft, halten die drei zusammen wie Pech und Schwefel.

Für wen? Bernds schlechte Laune und sein trockener Humor sind für Kinder ab sechs Jahren und alle Fans des miesgelaunten Brots geeignet.

Alle drei Staffeln von "Bernd das Brot" sind ab dem 13. Oktober 2023 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Neue Staffel: "Young Crime" (ZDF)

True Crime

Was sind typische Jugenddelikte und wie werden sie vor Gericht verhandelt? Welche Geschichten stecken hinter den Taten? Wie ergeht es den Opfern? In jeder Folge "Young Crime" wird ein wahrer Fall von Jugendkriminalität in fiktionalisierten Szenen nachgestellt. Es geht unter anderem um Betrug im Internet, Diebstahl, rassistische Übergriffe, Drogenmissbrauch, Körperverletzung und Bedrohung.

Für wen? "Young Crime" eignet sich für Kinder ab zehn Jahren, die sich für echte Jugendverbrechen interessieren.

Alle acht Folgen der zweiten Staffel "Young Crime" können ab dem 20. Oktober 2023 Online-First auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

"Kikis kleiner Lieferservice" (ZDF)

Anime-Film

Nachwuchshexe Kiki ist 13 Jahre alt. Nach Hexensitte muss sie ein Jahr in der Fremde verbringen. Kiki besteigt mit Kater Jiji ihren Besen und landet in einer quirligen Hafenstadt. Weil Kikis Zauberkräfte sich noch aufs Fliegen beschränken, will sie einen Lieferservice anbieten. Gleich bei ihrem ersten Lieferflug wird es turbulent.

Für wen? "Kikis kleiner Lieferservice" eignet sich für Kinder ab zehn Jahren und alle Anime-Fans.

Der Film kann vom 22. bis 29. Oktober 2023 Online-Only auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

"Mysterium" (BR)

Fantasy-Serie

Der elfjährige Luca besucht seine geheimnisvolle Großtante in ihrer unheimlichen Villa. Er merkt sofort, dass irgendetwas mit dem Haus nicht stimmt. Schritt für Schritt findet er über eine rätselhafte, unbekannte Welt heraus, in der vier Jugendliche gefangen sind. In der Parallelwelt gibt es weder Zeit noch Tag und Nacht. Die vier Teenager müssen einen Weg zurückfinden - ohne Handy und ohne Kontakt nach außen.

Für wen? Die Fantasy-Serie bietet durch den Einsatz von unterschiedlichen Zeit- und Wirkungsebenen Spannung für Preteens.

Alle 16 Folgen aus zwei Staffeln "Mysterium" stehen ab dem 27. Oktober 2023 auf kika.de und im KiKA-Player Online-Only zur Verfügung.

Mitmachen: "Türen auf mit der Maus" und mit "Bernd das Brot"

Ob große Projekte, kleine Ideen oder coole Erlebnisse: Labore, Werkstätten, Fabriken, Institute, Unternehmen und Museen lassen bei "Türen auf mit der Maus" am 3. Oktober 2023, Kinder und Familien mit der Maus hinter die Kulissen schauen. Auch "Bernd das Brot" ist mit von der Partie und sucht nach einem Ort, an dem er seine Ruhe haben kann. Ob er fündig wird, ist auf kika.de zu sehen.

Mitmachen: "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD)

Sechste und siebte Klassen können sich ab sofort für die nächste Staffel "Die beste Klasse Deutschlands" bewerben. Der Bewerbungsbogen und alle weiteren Teilnahmebedingungen sind auf kika.de zu finden. Wer sich schon jetzt auf das Schulquiz vorbereiten möchte, kann mit der KiKA-Quiz-App in die große KiKA-Wissenswelt eintauchen oder sich auf kika.de spannende Experimente aus der aktuellen Staffel anschauen.

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Herbstliche Kreativangebote in der KiKANiNCHEN-Welt

Ausmalbilder, Bastelideen, Mitmach-Aktionen und Lieder mit Kikaninchen und seinen Freund*innen sind mit herbstlichen Motiven auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zu entdecken. Auch an die Gruselzeit im Jahr ist gedacht: Mumie, Steckmonster sowie Geschichten und Spiele lassen die Halloweenparty für die Kleinsten unvergesslich werden.

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es zwei neue Vorlesegeschichten: "Das vier Farbenland" am 1. Oktober 2023, gelesen von Juri Tetzlaff und "Frosch will auch" am 15. Oktober 2023, gelesen von Singa Gätgens.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

Basteln mit Naturmaterialien, im Wald oder gemütlich zu Hause mit den "ENE MENE BU... und dran bist du" Druckvorlagen.

"ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 9. Oktober 2023: Aufrufe und Anleitungen zum Thema "In der Nacht".

"MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) vom 23. bis 27. Oktober 2023: Bastelanleitung und Begleitmaterial für ein Lichtspiel.

