Ein sehenswertes Superfinale der 17. Staffel "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) fand einen verdienten Quiz-Champion: Nach einer fulminanten Aufholjagd hatte die Klasse 7D des Neuen Gymnasiums aus Rüsselsheim am Main am Ende die Nase vorn und darf sich ab sofort "Die beste Klasse Deutschlands" nennen. Bei KiKA ist das Superfinale am 2. Juni um 19:30 Uhr in der Wiederholung sowie ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.

In einem hochspannenden Quiz-Battle bewies die Klasse aus Hessen mit ihren "Erste Reihe-Kids" Hanaa (12) und Mario (13) die stärksten Nerven und behielten mit cleveren Antworten die Oberhand gegen die Klasse 6G des Anna-Essinger-Gymnasiums aus Ulm, die 7.1 des Gymnasiums St. Augustin zu Grimma und die 6D der Stadtteilschule Bergstedt aus Hamburg.

Nachdem Comedian Marti Fischer die Finalshow mit einem stimmungsvollen Auftritt eröffnet hatte, ging es für die vier Finalklassen los: Volle Konzentration für die Schnellraterunde. Für Action sorgte Extrem-Challenger und Sport-Influencer Fabian Baggeler, der die Klassen mit einem spektakulären Holzturm-Experiment in Atem hielt. Auch Popstar Adel Tawil stellte die Kids vor eine knifflige Quiz-Hürde und sorgte mit seinem aktuellen Hit "Tränenpalast" für Party-Stimmung im Studio. Richtig Herausfordernd wurde es dann auch mit "Drei ???"-Detektiv Justus Jonas alias Jung-Schauspieler Julius Weckauf: Er stellte den Schulklassen eine "spezielle Fanfrage" zum aktuellen "Drei ???"-Kinofilm.

Mit der KiKA-Quiz App als Second-Screen-Angebot rätselte die KiKA-Community im Mitspiel-Modus live während der Ausstrahlungen der 17. Staffel mit und erlebte die spannende Quiz-Atmosphäre des Studios auf dem eigenen Smartphone oder Tablet. Zusätzlich stehen jederzeit im Quizcamp-Modul unzählige Fragen aus vergangenen Staffeln von "Die beste Klasse Deutschlands" bereit und warten darauf, beantwortet zu werden. Wer wird mobiler Quiz-Champion?

Das Online-Angebot von "Die beste Klasse Deutschlands" auf kika.de bietet viele Hintergrundinformationen sowie spannenden Zusatz-Content - und natürlich alle Folgen der 17. Staffel zum Nachschauen. Neben verblüffenden Experimenten und den besten Momenten mit den prominenten Gästen bieten exklusive Online-Inhalte völlig neue Einblicke in die Wissensinhalte der einzelnen Shows und halten Tutorials und Erklär-Videos bereit. Auch im KiKA-Player werden alle Shows, Experimente und die Wissensclips mit Clarissa und Tobi präsentiert. Zusätzlich stehen in der KiKA-Quiz App unzählige Fragen aus vergangenen Staffeln von "Die beste Klasse Deutschlands" bereit und warten darauf, beantwortet zu werden.

"Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo, Tanja Nadig und Steffi Fehnle vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

