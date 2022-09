KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

25 Jahre KiKA: Natalia Klitschko, Stefano Zarrella, Romina Palm und Leni Bolt stehen beim "KiKA Award" Pate

Vierköpfige Kinderjury nominiert herausragende Projekte

Erfurt (ots)

In vielen Gebieten unseres gesellschaftlichen Miteinanders überraschen Kinder und Jugendliche immer wieder mit beeindruckenden und kreativen Ideen. Die daraus entstehenden Projekte können maßgeblich zu einer positiven Entwicklung unserer Gesellschaft in den Bereichen Online, Nachhaltigkeit und Soziales beitragen. Aus diesem Grund zeichnet KiKA, gemeinsam mit ARD und ZDF, zum dritten Mal besonders außergewöhnliche Projekte mit dem "KiKA Award" aus und ehrt die Preistragenden in Erfurt mit einer großen Liveshow, zu sehen am 18. November um 19:25 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Die ersten prominenten Patinnen und Paten, die auf der Showbühne in Erfurt die Trophäen für herausragendes Engagement überreichen werden, stehen fest. So freuen sich der bekannte Food-Influencer Stefano Zarrella und Romina Palm ("Germany's Next Topmodel") darauf, die besten Projekte in der Kategorie Clever Online Award auszuzeichnen. Work-Life-Coach Leni Bolt ("Queer Eye Germany") wiederum ist gespannt auf die engagierten Projektideen in ihrer Kategorie Make a Change Award: "Change ist in meiner Welt immer etwas Positives, denn 'Change' ist ein Fortschritt, eine Verbesserung für unsere Zukunft und die der nächsten Generationen. Ich freue mich, wenn Kids mich mit spannenden Projekten und kreativen Lösungsansätzen überraschen und mich so richtig aus den Socken hauen!"

Eine ganz besondere Aufgabe wird Sängerin und Aktivistin Natalia Klitschko zuteil: Sie überreicht den KiKA Award Spezial, der in diesem Jahr im Zeichen der Ukrainehilfe steht.

In der großen "KiKA Award"-Liveshow werden, neben dem KiKA Award Spezial für die Ukrainehilfe, Preise in folgenden vier Award-Kategorien aus den Bereichen Online, Nachhaltigkeit und Soziales durch Publikumsvoting bzw. durch die Kinderjury vergeben:

Make a Change Award für sozial-politisches Engagement

Clever Online Award für verantwortungsvolle Mediennutzung

For Our Planet Award für nachhaltiges Engagement

Kinder für Kinder Award für das Engagement von Kindern für Kinder

Schon bald wird verkündet, welche Projekte es aus dem Pool der zahlreichen Bewerbungen in die Vorauswahl geschafft haben. Um den Auswahlprozess durch die Kinder-Jury für das Publikum nachvollziehbar zu machen, treffen sich die vier engagierten Kinder und Jugendlichen in drei Vorentscheid-Sendungen. Die Entscheidungen der zwölfjährigen Ella aus Hamburg (Zweitplatzierte "KiKA Award" 2020, Mitglied Kinderjury 2021), des 15-jährigen Jonte aus Bremen (Gewinner "KiKA Award" 2021), der 17-jährigen Gloria aus Frankfurt (Mitglied UNICEF Juniorbeirat) sowie des 18-jährigen Derek (Mitglied Jugendfeuerwehr) aus Dortmund sind vom 15. bis 17. November jeweils um 19:25 Uhr bei KiKA zu sehen und auf kika.de sowie im KiKA-Player abrufbar.

Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Verantwortliche Redakteur*innen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die ARD Anja Hagemeier (rbb) verantwortlich.

Weitere Informationen zum "KiKA Award" stehen auf kika-award.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de bereit.

Pressekontakt:

FOOLPROOFED GmbH Eifelstraße 24 50677 Köln Tel: +49 178 251 532 8 Ansprechpartner: Markus Hermjohannes, markus@foolproofed.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell