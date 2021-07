KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Erfurt

Jess und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) versammeln im Juli ihre KiKA-Kolleg*innen zum sportlichen Allstars-Event: Wissensmacherin Clarissa, Nachrichtenmoderator Sherif, Checker Julian und Tierreporterin Pia geben bei anspruchsvollen, teils kuriosen Challenges passend zu den Olympischen Spielen in Tokio alles. Die "KiKA LIVE Allstars: Sommerspiele" zeigt KiKA vom 26. bis 29. Juli 2021 jeweils um 20:00 Uhr, auf kika-live.de und im KiKA-Player. Es ist wieder mal soweit: Jess und Ben haben Lust auf Spiel, Spaß und Chaos bei den "KiKA LIVE Allstars". Sie laden Clarissa von "Triff..." (KiKA/WDR) und "Wissen macht Ah!" (WDR), Sherif von "logo!" (ZDF), Julian von "Checker Julian" (BR), und Pia von "Pias wilde Welt" (BR) ein, um sie gemeinsam an ihre Grenzen zu führen. Passend zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio geht es bei den "KiKA LIVE Allstars" im Japanischen Garten Kaiserslautern bei ungewöhnlichen und nicht immer ernst gemeinten sportlichen Spielen zur Sache: Wie immer bei den Allstars - es wird laut und es wird lustig! Die "KiKA LIVE"-Allstars brauchen Konzentration, Präzision und Durchhaltevermögen; und wer sich mit Sushi und Samurai-Schwertern auskennt oder Erfahrung mit geheimnisvollen Dracheneiern hat, ist klar im Vorteil. Das wird spannend und ein Riesenspaß. Im KiKA-Chat auf kika.de können sich Fans am 26., 27. und 29. Juli direkt mit den "KiKA LIVE Allstars" austauschen: Pia und Sherif: Montag, 26. Juli von 20:00 bis 21:00 Uhr

Clarissa und Julian: Dienstag, 27. Juli von 20:00 bis 21:00 Uhr

Jess und Ben: Donnerstag, 29. Juli von 20:00 bis 21:00 Uhr Einen Blick hinter die Kulissen gibt es im neuen "KiKA LIVE"-Instagram-Channel. Jess und Ben berichten hier immer Backstage von "KiKA LIVE"-Produktionen und bieten exklusiven Star-Content. "KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff. Weitere Informationen und Fotos finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell