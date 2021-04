KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Sportlicher Neuanfang: Premiere von "Hardball" ab 14. April bei KiKA

Live-Action-Serie rund um Handball und Freundschaft

Der Umzug von Neuseeland nach Australien ist für den zehnjährigen Mikey ein radikaler Neuanfang: Er muss Freund*innen finden und sich an seiner neuen Schule behaupten, in der man nur als Handball-Spieler wirklich angesagt ist. KiKA zeigt die Premiere der Live-Action-Serie "Hardball" (HR) ab 14. April montags bis donnerstags um 20:10 Uhr. Mikey ist zehn Jahre alt und liebt sein Leben: Fischen, Rugbyspielen, Abhängen mit Freund*innen. Als sein Vater ein unschlagbares Jobangebot als Rugbyspieler in Sydney bekommt, ändert sich Mikeys Leben gänzlich: Die beiden ziehen Hals über Kopf von Neuseeland nach Australien und kommen bei Mikeys kauziger Tante unter, die in ihrer KFZ-Werkstatt lebt und arbeitet. In der neuen Schule geht es auch nicht gerade gemütlich zu: Mikey wird sofort von Schulbully Tiffany zurechtgestutzt und lernt, dass man in dieser Schule keinen Fuß auf die Erde bekommt, wenn man nicht die angesagte Schulsportart Handball spielen kann. Zum Glück ist Mikey nicht so leicht klein zu kriegen und nimmt alle Widrigkeiten mit einer großen Portion Humor. So begibt er sich mit seinen neuen Freund*innen Jerry und Salwa in einen ungleichen Kampf mit den Super-Handball-Assen Tiffany, Lance und Lily um den Handball-Pokal in Western Sydney.

"Hardball" ist eine 13-teilige Produktion der australischen Northern Pictures Production für die Australian Broadcasting Corporation und wurde 2019 bei ABC Me ausgestrahlt. Die deutsche Synchronfassung wurde 2020 im Auftrag des Hessischen Rundfunks von Studio Hamburg hergestellt. Die Redaktion beim Hessischen Rundfunk verantworten Steffi Fehnle und Patricia Vasapollo.

