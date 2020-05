Der Kinderkanal ARD/ZDF

#Gemeinsamzuhause: Wie geht es Kindern und Jugendlichen weltweit in Coronazeiten?

KiKA zeigt neuen Alltag von Kindern im Doku-Format "Schau in meine Welt!"

Zu Hause bleiben, keine Freund*innen treffen, draußen zwei Meter Abstand halten und am besten einen Mundschutz tragen - das sind die Corona-Regeln in Deutschland, mit denen auch die zwölfjährige Eleanor umgehen muss. Aber wie sieht aktuell das Leben von Kindern in anderen Ländern aus? KiKA gibt Einblicke, wie weltweit die Corona-Krise den Alltag von Kindern und Jugendlichen verändert und wie sie sich die Zeit vertreiben. Am 17. Mai um 20:30 Uhr zeigt KiKA "Kaja, Kiran und Fabienne - Wenn die Welt zu Hause bleibt" (rbb/RadioBremen). Am 24. Mai um 20:30 Uhr gibt es die Doku-Premiere von "Eleanor - Freundschaften auf Abstand" (rbb) aus einem brandenburgischen Dorf.

"Kaja, Kiran und Fabienne - Wenn die Welt zu Hause bleibt" (rbb/Radio Bremen) am 17. Mai um 20:30 Uhr

Das Doku-Format "Schau in meine Welt!" gibt einen Einblick, wie Kinder und Jugendliche weltweit mit den Corona-Regeln einen täglichen Umgang finden. Für Kaja aus den USA ist das Leben seit dem "Lockdown" viel ruhiger geworden. Mit ihrem Bruder Linus nutzt sie die Zeit, um in Atlanta aufmunternde Botschaften in der Nachbarschaft zu verteilen. Merle und Jakob aus Frankreich dürfen nur eine Stunde am Tag rausgehen und sich dabei nur einen Kilometer von Zuhause entfernen. Bei Kiran aus Singapur findet der Schul- und Klavierunterricht online statt. Auch Elenor und Konrad aus Australien sind kreativ: Weil sie nicht zur Schule gehen können, haben sie ihren Katzen eine automatische Futter-Maschine gebaut. Fabienne und Amelie müssen auf Madeira zu Hause bleiben. Sie vertreiben sich die Zeit mit Kochen, Malen oder Wandern. Verantwortliche Redakteurinnen sind bei Radio Bremen Michaela Herold und beim rbb Anke Sperl.

"Eleanor - Freundschaften auf Abstand" (rbb) am 24. Mai um 20:30 Uhr

In Deutschland zeigt Eleanor welchen Einfluss das Corona-Virus auf ihr Leben hat und wie sie ihren aktuellen Alltag gestaltet. Ihr Internat in Berlin wurde von heute auf morgen geschlossen. Nun ist sie zurück in ihrem brandenburgischen Heimatdorf. Den Alltag gestaltet sich die zwölfjährige Artistin jetzt in Eigenregie mit Artistiktraining, Homeschooling, Einhaltung der Hygienevorschriften, Abstand wahren zu Freund*innen oder beim Einkaufen. Positiv für Eleanor in der Corona-Krise: Sie hat viel mehr Zeit für ihre Familie. Mit Oma und Opa hat sie zwar im Moment keinen direkten Kontakt, aber sie telefonieren regelmäßig. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin näht sie einen Mundschutz für die Großeltern. Barbara Lohoff ist verantwortliche Redakteurin beim rbb.

Die Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt von Kindern, wirbt um Verständnis gegenüber fremden Kulturen und unbekannten Lebenswelten und macht die Welt erlebbar. Die Dokumentationen zeigen, dass Kinder sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, ihr Kindsein sie jedoch miteinander verbindet.

Die Folgen sowie weitere Clips unter dem Titel "Wie geht es dir?" - über den aktuellen Alltag von Kindern und Jugendlichen - stehen auch auf kika.de #Gemeinsamzuhause und im KiKA-Player zum Anschauen bereit.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.

