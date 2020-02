Das sind die 5 wichtigsten Marketing Trends bis 2022

artegic AG

Die artegic AG hat fünf Trends sowie einen Bonustrend identifiziert, die das digitale Marketing bis zum Jahr 2022 prägen und treiben werden. Die gesammelten Trends wurden in einem umfangreichen Report zusammengefasst, der ab sofort zum kostenlosen Download erhältlich ist.

Folgende Trends werden im Report behandelt:

- Realtime Customer Centricity - Den Kunden in den Fokus rücken: Wirklich kundenzentrierte Marketing- und Service-Kommunikation bedeutet, die richtige Botschaft in den richtigen Kontexten zu kommunizieren. Die Fähigkeit, diese Kontexte zu identifizieren und in Echtzeit auf Trigger zu reagieren, wird in den nächsten Jahren zum wesentlichen Wettbewerbsvorteil. - Agiles Marketing - Für schnellere Ergebnisse: Um auf sich stetig wandelnde, volatile Marktanforderungen dynamisch und flexibel reagieren zu können, adaptiert Marketing zunehmend agile Methoden in Prozessgestaltung und Nutzung von Technologie. - Optimierung - Testing statt 360°-Sicht: Optimierung durch Testing wird wichtiger als der Aufbau einer 360°-Kundensicht, da hier schneller Ergebnisse erzielt werden können. - Künstliche Intelligenz - Effizienter optimieren: Künstliche Intelligenz unterstützt dabei, Kontexte zu identifizieren und Kommunikation evolutionär an immer neue Bedingungen anzupassen. - Datenschutz und Datensicherheit - Hohe Standards bringen Wettbewerbsvorteile: Datenschutz und Datensicherheit gewinnen weiter an Bedeutung und schaffen Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, die sich rechtzeitig darauf einstellen. - Interaktives E-Mail Marketing - Selten aber aufmerksamkeitsstark: Digitales Dialogmarketing trägt der steigenden Bedeutung von Interaktivität und Bewegtbild Rechnung durch die Integration innovativer Dialogkanäle und die Verschiebung technologischer Grenzen

Report zum kostenlosen Download

Den Report mit einer umfangreichen Beschreibung aller Trends gibt es ab sofort zum Download unter: https://www.artegic.com/de/marketing-trends-2022/

Über die artegic AG

artegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing Engineering umfasst artegics Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist die vielfach prämierte ELAINE® Realtime CRM Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit, die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus ist artegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.

