Kinderchor aus Wernigerode gewinnt die große "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA)

Mit Unterstützung von Checker Tobi holten Laura (11) und Gunda (12) die meisten Punkte und Voting-Stimmen der Zuschauer*innen

Sie überzeugten mit ihrem Advents-Rap und beim Geschenkeinpacken, außerdem unterstützten die Weihnachtsmarktbesucher*innen in ihrer Heimatstadt live tatkräftig beim Außenspiel - der Kinderchor vom Landesgymnasium für Musik Wernigerode setzte sich heute in der "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA) gegen den Mädchenchor am Dom zu Speyer und den Junior-Chor der Evangelischen Schule Neukölln durch.

Drei Schul- und Kirchenchöre traten heute in der 90-minütigen Live-Spielshow, moderiert von Jess und Ben, in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Christina (12) und Julika (12) vom Mädchenchor am Dom zu Speyer erhielten dabei Unterstützung von Ski-Star Felix Neureuther, Marieke (14) und Liv (13) vom Junior-Chor der Evangelischen Schule Neukölln spielten gemeinsam mit "Dein Song"-Moderatorin Johanna Klum (ZDF) und der Gewinnerchor vom Landesgymnasium für Musik Wernigerode schickte Laura (11) und Gunda (12) mit Tobias Krell alias "Checker Tobi" (BR) ins Rennen. Sie freuen sich über den Gewinn, den sie für krebskranke Kinder spenden möchten.

In sieben Runden mussten die Teams einerseits möglichst viele Punkte erspielen und andererseits die Zuschauer*innen zu Hause überzeugen - die konnten für ihren Favoriten auf kika-live.de voten. Auch die Heimatstädte der Chöre beteiligten sich via Live-Schalte und dekorierten möglichst kreativ eine Lebkuchenfigur mit Accessoires vom Weihnachtsmarkt. Musikalisch wurde es beim Advents-Rap-Battle: Die Chöre hatten sich schon im Vorfeld einen eigenen Advents-Rap ausgedacht und mussten dafür fünf völlig unweihnachtliche Begriffe wie Hagebuttentee, Steuererklärung, Tennissocke, Blinddarm oder Wasserrutsche verwenden. Für Gänsehaut im Studio sorgte der Singer-Songwriter Tim Bendzko mit seinen Hits "Für immer" und "Hoch".

Für die 13-jährige Jetti aus Bremen hat sich heute Abend ein großer Wunsch erfüllt: Sie durfte Jess und Ben bei der Moderation der "KiKA LIVE Adventsshow" unterstützen. Jetti hatte sich bei "Dein großer Tag" (SWR) beworben. Die Erlebnis-Dokuserie erfüllt Kindern ihre größten Wünsche. Neue Folgen - u.a. mit Jettis Tag - zeigt KiKA ab dem 25. Januar 2020.

Wer die Live-Show verpasst hat, kann sie sich im KiKA-Player und auf kika-live.de anschauen. Verantwortliche Redakteurinnen der "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA) sind Miriam Steinhoff und Undine Otto-Beckmann.

