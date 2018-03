Erfurt (ots) - Nach drei spannenden Live-Qualifikationsrunden wurde den sechs Finalisten der fünften Staffel "KiKA LIVE - Dreamteam" in der 60-minütigen Finalshow am Donnerstag, dem 29. März 2018, alles abverlangt. Lena (15) aus Erding und Matteo (15) aus Bad Aibling setzten sich gegen Noemi (15) aus Wuppertal, Quinten (16) aus Eitting, Stefanie (12) aus Gärtringen sowie Claas (12) aus Erfurt durch.

Sowohl beim Einschätzungsspiel "ER ODER SIE" als auch bei den Challanges "Abhängen", "Summ Summ Summ", "Dinner for Two" und "Lama Ping Pong" wussten Lena und Matteo mit Spielgeschick und Persönlichkeit zu überzeugen. Auf das Dreamteam wartet nun eine "KiKA LIVE"-Sendung, die sie selbst redaktionell betreuen und moderieren dürfen. Als Special-Guest motivierte der deutsche Newcomer Tim Kamrad die Finalisten mit seinen selbstgeschriebenen Songs. Moderiert wurden die Live-Shows von Jess und Bürger Lars Dietrich.

Rückblick: Die Dreamteam-Qualifikation

Um sich für das Finale zu qualifizieren, konnten an drei Tagen jeweils sechs Kandidaten in verschiedenen Challenges und Fragerunden Punkte sammeln. Am Ende zählten jedoch nicht nur die erspielten Punkte, sondern auch der Auftritt der Kandidaten. Die Zuschauer bestimmten während der Live-Sendung mit, welches Spielpaar ihnen am sympathischsten war. Die drei Siegerteams der Qualifikationsrunden spielten abschließend im Finale um den großen Dreamteam-Titel.

Alle Informationen zur Show "KiKA LIVE - Dreamteam" sind auf kika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-Text auf Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.

Pressekontakt:

FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations

Krieler Str. 13; 50935 Köln

Tel.: 0221 / 93 33 080

aktas@foolproofed.de; hermjohannes@foolproofed.de

Ansprechpartner: Yonca Aktas, Markus Hermjohannes



Weitere Informationen:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Tel. 0361/218-1827

eFax 0361/218-291827

kika-presse.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell