Erfurt (ots) - Das Entdecker-Format mit "Checker Tobi" und "Checker Can" (beide BR) ist mit 35,5 Prozent Marktanteil* in der Zielgruppe drei bis 13 Jahre ein überaus erfolgreiches Kinderwissensformat im deutschen Fernsehen und vielfach preisgekrönt. Ab 3. März bekommen die Moderatoren Zuwachs: Julian Janssen entdeckt als "Checker Julian" neben Tobias Krell und Can Mansuroglu alle Themen, die für die Zuschauer spannend sind und ganz nebenbei die Welt erklären: von der Achterbahn über Höhlen hin zur Seenotrettung.

"Gerade in unserer schnelllebigen und komplexen Zeit ist Wissensvermittlung für Kinder wichtig. Sie müssen sich in einer immer komplizierter werdenden Welt orientieren und dabei hilft ihnen jetzt auch Checker Julian", so Birgitta Kaßeckert, die verantwortliche Redakteurin im Bayerischen Rundfunk.

Ganz im Stil des Formates ist "Checker Julian" rasant, aber immer verständlich, neugierig und humorvoll. "Kinder sind großartige und kritische Zuschauer", sagt Julian Janssen, der seit 2013 Medienwissenschaften und Germanistik in Bayreuth studiert. Schon beim Uni-Radio und -Fernsehen hat er erste journalistische Erfahrungen als Moderator gesammelt. "Ich liebe alles, was mit Film zu tun hat, und ich hab am meisten Spaß, wenn ich was Neues entdecke. Als Checker kann ich diese Leidenschaften verbinden und den Kindern hoffentlich etwas von dieser Freude mitgeben."

Das Konzept des Checker-Formates macht auch komplizierte Themen leicht verständlich: Julian stellt sich und seinen Zuschauer zu Beginn einer Folge spannende Checkerfragen, die die Sendung strukturieren. Zum Beispiel: "Wie entsteht Gestein?" "Warum leuchtet der Mond?" oder "Wie trainiert man einen Polizeihund?" In kurzen, prägnanten Reportagen werden diese dann beantwortet. Komplexe Inhalte werden in seiner Checker-Bude und in witzigen Motion-Design-Grafiken vertieft. Das Prinzip: Wer lacht und sich gut unterhält, lernt am besten.

Sendestart mit "Checker Julian" (BR) ist am 3. März 2018 um 19:25 Uhr bei KiKA. Ab dem 21. Februar zeigt KiKA die 21. Staffel von "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR), in der auch "Checker Julian" in der 918. Folge am 22. März zu sehen ist.

In der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de ist für registrierte Nutzer in der Rubrik "Presse Plus" ein Interview mit Julian Janssen abrufbar.

* Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope 6.1,KiKA, Kinder 3-13J., MA in %; Checker Tobi: 08.07.2017, 19:22 Uhr

