In vier Schritten das Betriebsklima verbessern

Wie können Fachkräfte dauerhaft an ein Unternehmen gebunden werden? Wichtig ist eine starke emotionale Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen. Sie verringert Fehlzeiten und Jobwechsel. Das zeigte zuletzt beispielsweise der AOK Fehlzeitenreport. Essenziell für eine starke Bindung sind ein gutes Betriebsklima und eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung. Ein direkt anwendbares Instrument, um diese gezielt zu fördern, sind die Kulturdialoge: Prävention ( DGUV Information 206-055) der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie unterstützen Führungskräfte dabei, gemeinsam mit den Beschäftigten, die eigene Betriebskultur zu prüfen und Maßnahmen zu finden, wie Sicherheit und Gesundheit weiter gefördert werden können.

"Besonders für kleinere Betriebe oder Teams bieten die Kulturdialoge eine gute Möglichkeit, mit überschaubarem Aufwand Themen wie das Betriebsklima zu analysieren. In vier Schritten leiten sie dazu an, sich die Situation im Betrieb anzuschauen, mögliche Defizite zu finden und Vorschläge für die Weiterentwicklung zu erarbeiten", sagt Dr. Marlen Cosmar vom Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG).

Die Dialoge enthalten alle notwendigen Materialien, um gleich im Betrieb zu starten. Die vier Schritte sind:

Thema auswählen und Regeln der Zusammenarbeit festlegen. Erklärfilm zum 5-Stufen-Modell anschauen und Dialogkarten diskutieren. Eigene Beispiele aus dem Arbeitsalltag finden und eintragen. Erste Lösungsideen erarbeiten.

Gemeinsam schauen sich die Beteiligten sechs zentrale Handlungsfelder an und übertragen sie auf die Situation im eigenen Betrieb: Führung, Kommunikation, Beteiligung, Betriebsklima, Fehlerkultur sowie Sicherheit und Gesundheit. Ziel der Kulturdialoge ist es, ein gemeinsames Verständnis für die Kultur im Betrieb zu schaffen. Eigene Beispiele verdeutlichen, wie Situationen erlebt werden und wie ein sicherheits- und gesundheitsförderliches Miteinander bei der Arbeit gestärkt werden kann.

Zudem greifen die Kulturdialoge eine Reihe von weiteren Themen auf, die für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit relevant sind, das sind zum Beispiel:

Psychische Belastung

Arbeitszeitgestaltung

Gewaltprävention

Lärmschutz

Verkehrssicherheit

Manipulation an Schutzeinrichtungen

Absturzprävention

Unterweisung

Die Kulturdialoge machen konkrete Vorschläge, wie diese Themen im Betrieb angesprochen werden können und wie präventives Handeln gefördert werden kann.

Bei Fragen zu den Kulturdialogen: Prävention gibt es die Möglichkeit sich auf der Arbeitsschutz Aktuell 2024 in Stuttgart in einem persönlichen Gespräch auszutauschen. Vom 5. bis 7. November 2024 ist Gelegenheit, in Halle 1, Stand K1.009, weitere neue Lösungen und aktuelle Trends im Bereich Arbeitsschutz kennenzulernen.

Weitere Materialien sind ab sofort auf der DGUV Webseite verfügbar und können kostenfrei heruntergeladen werden.

