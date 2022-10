Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Vielfältiges Angebot auf der Arbeitsschutz Aktuell

Gesetzliche Unfallversicherung bietet wieder eine "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit"

Berlin (ots)

Vom 18. Bis 20. Oktober 2022 findet die Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart statt. Die gesetzliche Unfallversicherung präsentiert an Stand G1.018 eine Vielzahl von Arbeitsschutz-Themen. In der "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit" können Interessierte direkt mit Fachleuten für Prävention ins Gespräch kommen (siehe Programm).

Am Gemeinschaftsstand der gesetzlichen Unfallversicherung können Besucherinnen und Besucher sich unter anderem über folgende Themen informieren:

Darüber hinaus bietet die "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit" (siehe Programm) Vorträge und Diskussionen zu Themen wie Fehlerkultur, Schutz vor natürlicher UV-Strahlung oder Genormter Mensch - Körpermaße im Wandel.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) ist mit einer Sonderfläche dabei und bietet Fahrsicherheitstrainings an.

