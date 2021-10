Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz

Gesetzliche Unfallversicherung lädt in Halle 10 zu Sprech-Stunden ein

Berlin (ots)

"Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz" - unter diesem Motto steht der Gemeinschaftstand (Halle 10, A60 bis J60) der gesetzlichen Unfallversicherung auf der Messe A+A vom 26. bis 29. 10. 2021 in Düsseldorf. Unter diesem gemeinsamen Dach stellen Berufsgenossenschaften, angeschlossene Institutionen und ihr Spitzenverband, die DGUV, aktuelle Themen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit vor. Ein besonderes Highlight sind die täglichen Sprech-Stunden. Fachleute aus der Unfallversicherung referieren und diskutieren jeweils eine halbe Stunde mit dem Publikum zu unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel: Umgang mit Gefahrstoffen, Absturzsicherung oder Hautkrebsgefahren bei der Outdoor-Arbeit. Das Programm finden Sie hier.

Begleitet wird die Präsenz auf der A+A in diesem Jahr mit einem Streaming-Angebot. Auf der Seite www.dguv.de/aplusa können Interessierte sowohl die Sprech-Stunden live mitverfolgen als auch andere Angebote wahrnehmen. Dort finden Interessierte auch Interviews, die während der Messelaufzeit mit den Fachleuten vor Ort geführt werden. Zwischen den Sprech-Stunden werden zudem verschiedene Arbeitsschutzfilme gezeigt. Das komplette Angebot ist kostenfrei.

Ein weiterer Höhepunkt im Rahmen der A+A ist die Verleihung der Preise des kommmitmensch Film & Media Festivals. Das Festival findet nach 2019 bereits zum zweiten Mal statt. Es ist Teil der Präventionskampagne kommmitmensch von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen und bietet Unternehmen eine Bühne für ihre Film- und Medienproduktionen rund um das Thema Arbeitsschutz.

Die Preisverleihung wird am Freitag, den 29. Oktober 2021, ab 11:00 Uhr in Form einer virtuellen Veranstaltung stattfinden (Zugang unter: https://kommmitmensch-festival.de/). Es wird auch ein Publikumspreis vergeben. Alle Interessierten können mitwählen. Unter folgendem Link gelangt man zum Voting sowie zur Registrierung für die Preisverleihung: https://kommmitmensch-festival.de/

Ebenfalls im Rahmen der A+A wird auch der Deutsche Arbeitsschutzpreis (DASP) verliehen. Die Veranstaltung findet in einem Hybridformat am 26. Oktober 2021, ab 11:15 Uhr im Congress Center Düsseldorf Süd statt. Die Anmeldung zur kostenfreien Teilnahme an der Veranstaltung ist online über die Website des Deutschen Arbeitsschutzpreises möglich: https://deutscher-arbeitsschutzpreis.de/anmeldeformular

