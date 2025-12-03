PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ASB-Bundesverband

ASB unterstützt obdachlose Menschen am Breslauer Platz

  • Bild-Infos
  • Download

Köln (ots)

ASB und Helping Hands Cologne starten Kältehilfe-Aktion am 5. Dezember in Köln

Schlafsäcke, warme Mahlzeiten und medizinische Versorgung für obdachlose Menschen am Breslauer Platz

Am Freitag, den 5. Dezember, unterstützt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) gemeinsam mit den Helping Hands Cologne obdachlose Menschen in Köln mit einer umfassenden Kältehilfe-Aktion. Ab 19 Uhr werden am Breslauer Platz - auf der Rückseite des Kölner Hauptbahnhofs - Schlafsäcke, Hygieneartikel, warme Getränke, selbstgebackene Kekse und eine warme Mahlzeit ausgegeben.

Wie in den vergangenen Jahren übernimmt der ASB-Ortsverband Köln zudem die basismedizinische Versorgung vor Ort. Viele der Menschen, die auf der Straße leben, leiden unter gesundheitlichen Problemen, die sich in der kalten Jahreszeit verschärfen. Das medizinische Team hilft akut und vermittelt bei Bedarf weiterführende Hilfen.

Der ASB unterstreicht, dass Kältehilfe mehr ist als die Versorgung mit dem Nötigsten. Sie ist ein Ausdruck gelebter Solidarität und ein Zeichen dafür, dass niemand in dieser Gesellschaft unsichtbar bleiben darf.

Statement der ASB-Präsidentin Dr. Katarina Barley: "Wenn die Temperaturen fallen, dürfen wir nicht zulassen, dass Menschen auf der Straße ungeschützt bleiben. Die Kältehilfe des ASB zeigt, was unseren Verband ausmacht: konkrete Unterstützung, die sofort wirkt, und eine Haltung, die niemanden zurücklässt. Jeder Schlafsack, jede warme Mahlzeit und jede Begegnung auf Augenhöhe sendet das Signal, dass niemand vergessen ist. Mein großer Dank gilt allen Engagierten, die in Köln und bundesweit dafür sorgen, dass Wärme und Würde auch im Winter ihren Platz haben."

Für Pressevertreter:innen besteht vor Ort die Möglichkeit, ab 19 Uhr am Breslauer Platz Fotos zu machen und mit Ehrenamtlichen sowie den beteiligten Organisationen ins Gespräch zu kommen.

Ansprechpartnerin für die Medien vor Ort: Bianca Knop, Assistenz der Bundesgeschäftsführung, Mobilnummer: 0170/1615220

Pressekontakt:

Diana Zinkler
Fachbereichsleitung Kommunikation und Public Affairs
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.
Telefon: 030/2325786-122
Mobil: 0152/247 552 09
E-Mail: d.zinkler@asb.de

Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell

