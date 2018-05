Köln (ots) - Mord an Susanne Fontaine im Berliner Tiergarten: stern TV begleitet Witwer zum Prozess

Es ist der Tag, an dem sich das Leben von Klaus Rasch für immer verändern sollte: Am 8. September 2017 wird seine Frau Susanne Fontaine erwürgt im Berliner Tiergarten aufgefunden. Drei Tage zuvor hatte sie sich mit Freundinnen verabredet, von dem Treffen war sie nie zurückgekehrt. Der mutmaßliche Täter: Der Tschetschene Ilyas A.. Laut Anklage soll A. Fontaine erwürgt haben, ihr anschließend das Handy und ein paar Euro gestohlen haben. Seit rund einem Monat steht Ilyas A. vor Gericht. Er behauptet, Susanne Fontaine lediglich bestohlen zu haben - sie sei bereits tot gewesen. Der Fall sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil A. anscheinend schon vor dem Mord hätte abgeschoben werden müssen, er saß bereits wegen verschiedener Diebstahls- und Gewaltdelikte in Haft. Doch nichts passierte. stern TV hat Fontaines Mann Klaus Rasch getroffen und beim Prozess begleitet. Was ihn antreibt und warum er als Nebenkläger auftritt, erzählt der 67-Jährige am Mittwoch live bei stern TV. Zu Gast im Studio ist dann auch der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber.

Verheerende Zustände in Milchviehbetrieb: Warum hat das Veterinäramt nicht gehandelt?

Tote, schon verwesende Kühe liegen zwischen Tieren, die zum Melken weggeführt werden - und niemanden scheint es zu interessieren: Die Zustände in einem Milchviehbetrieb bei Stendal in Sachsen-Anhalt sind verheerend. Der Tierschutzverein "Soko Tierschutz" hat stern TV Dokumente übergeben, die zeigen, welche Verwahrlosung in dem Betrieb herrscht. Das Erschreckende: Obwohl der Verein bereits das zuständige Veterinäramt informiert hatte, hat sich lange nichts an den Zuständen geändert. stern TV hat den Betreiber des Hofes und das Veterinäramt mit den Vorwürfen konfrontiert. Was sie zu den Anschuldigungen sagen: Mittwoch live bei stern TV. Im Studio zu Gast sind dann der Tierschützer Friedrich Mülln und die Tierärztin und Grünen-Politikerin Dr. Ophelia Nick.

Außerdem in der Sendung:

Gefangen im sogenannten Nottarif: Wenn die private Krankenversicherung zur Kostenfalle wird

Der Kampf gegen Kinderpornografie: Sollten die Ermittler mehr Rechte haben?

Der stern TV-Komplimente-Check: Bekommen freundliche Kunden wirklich größere Eiskugeln?

