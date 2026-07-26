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Notfallseelsorger Albrecht Roebke nach mutmaßlichem Anschlag auf CSD in Berlin: Viele Betroffene erlebten nun "traumatischen Stress"

Bonn (ots)

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den CSD in Berlin erlebten viele Betroffene nun "traumatischen Stress", so der Notfallseelsorger und Traumaexperte Albrecht Roebke im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Dies seien normale Reaktionen, auch wenn sie sehr heftig seien. "Ob daraus ein Trauma wird, kann man frühestens nach drei, vier Monaten sagen", sagt Roebke.

Solche kritischen Ereignisse zielten darauf ab, "dass unser Vertrauen in die Welt erschüttert wird, weil wir eigentlich im Normalzustand damit leben, dass wir uns einbilden, es gäbe hundertprozentige Sicherheit." Dies sei "die Ambivalenz, die wir haben, wir glauben, es gäbe hundertprozentige Sicherheit und eigentlich wissen wir, dass das nicht so ist." Gerade an solchen Tagen werde besonders deutlich, dass das Sicherheitsgefühl in dem man aufgewachsen ist insgesamt weg sei, erklärt Roebke bei phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/Au1

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