PHOENIX

phoenix: Wahl 2026 - Rheinland-Pfalz wählt - Live aus Mainz am Sonntag, 22. März 2026, ab 17:00 Uhr und am Montag, 23. März 2026, ab 08:00 Uhr

Bonn (ots)

Nur zwei Wochen nach der Wahl in Baden-Württemberg folgt bereits die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

phoenix berichtet umfangreich mit Analysen und Einordnungen am Sonntag, 22. März 2026, ab 17:00 Uhr und am Montag, 23. März 2026, ab 08:00 Uhr aus Mainz und Bonn sowie mit Schalten zu unseren Reporterinnen und Reportern in alle Berliner Parteizentralen, um die Reaktionen der Bundespolitik auf die Wahl einzufangen.

Sonntag, 22. März 2026, ab 17:00 Uhr:

Die Berichterstattung zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz beginnt bei phoenix am Wahlsonntag, 22. März, um 17.00 Uhr (bis 20.00 Uhr) mit einer ersten Wahlsendung. Die Sendung wird von Michaela Kolster moderiert, während Reporterin Jeanette Klag live aus Mainz berichtet. Im Studio in Bonn kommentieren Karina Mößbauer von The Pioneer sowie Prof. Dr. Thomas Poguntke, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Universität Düsseldorf, das Geschehen. Die Prognosen werden für 18.00 Uhr erwartet.

Um 20.20 Uhr geben Expertinnen und Experten Ausblick und Einordnungen in der "phoenix wahlrunde".

Der Wahlabend endet mit einer zweiten Wahlsendung ab 23:00 Uhr. Gast bei phoenix ist Prof. Thomas Poguntke (Universität Düsseldorf) und gibt weitere Analysen und Einschätzungen. Erwartet werden außerdem die Reaktionen der einzelnen Spitzenkandidaten.

Wahlnachlese am Montag, Montag, 23. März, 8.00-16.00 Uhr:

Moderator im Studio: Stephan Kulle

Gast: Prof. Dr. Thomas Poguntke, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Universität Düsseldorf

phoenix sendet am Tag nach der Wahl ausführliche Reaktionen und Einordnungen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz durchgehend von 8.00 bis 16.00 Uhr. Der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Prof. Dr. Thomas Poguntke ordnet als Studiogast die Ergebnisse und Reaktionen ein.

Aus den Berliner Parteizentralen der CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und AfD werden Reaktionen zum Wahlergebnis erwartet.

Neben der TV-Berichterstattung wird phoenix auch auf seiner Homepage (phoenix.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen rund um die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz informieren.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell