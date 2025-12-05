PHOENIX

"phoenix persönlich": Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin Dr. Jana Puglierin zu Gast bei Jörg Thadeusz - Samstag, 6. Dezember 2025, 0 Uhr

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Jörg Thadeusz mit der Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin Jana Puglierin über die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands sowie über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit Russland.

"Europa muss stärker werden", sagt die Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations", Dr. Jana Puglierin. Die Europäische Union könne sich nicht mehr auf den jahrzehntelang gewährten Schutz der USA verlassen. Eindringlich beschreibt Puglierin eine veränderte Weltlage, in der Russland nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte europäische Sicherheitsordnung herausfordere. Der Kreml versuche gezielt, Europa zu spalten und die NATO zu zerstören. Obwohl die europäischen Staaten zusammengenommen mehr Geld für Verteidigung ausgeben als Russland, relativiert Puglierin diesen Befund deutlich: "Wir geben viel für Verteidigung aus, aber kaufkraftbereinigt sind die Verteidigungshaushalte nahezu gleich." Problem sei, dass in der EU jeder sein, so Puglierin, "eigenes Süppchen" koche. Europa bleibe ein militärischer Zwerg, solange es keine gemeinsame sicherheitspolitische Linie gebe: "Im Bereich Wirtschaft haben wir eine gemeinsame Stimme, im Bereich Sicherheit und Verteidigung sind wir ein Haufen Bonsai-Armeen." Mit Blick auf die Debatte in Deutschland - insbesondere den Zustand der Bundeswehr - mahnt Puglierin, die jahrzehntelange Unterfinanzierung nicht zu vergessen: "Wir haben viele Jahre nicht genug investiert, in denen die Bundeswehr auch abgewirtschaftet wurde." Gleichzeitig sieht sie einen gesellschaftlichen Wandel in der Haltung beim Thema Verteidigung: "Es gibt eine gesellschaftliche Mehrheit für die Wehrpflicht." Deutschland stehe an einem historischen Wendepunkt: "Wir waren seit '49 aus guten Gründen nie mehr eine militärische Großmacht. Wir werden das aber jetzt." Neben der geopolitischen Analyse spricht Jana Puglierin mit Jörg Thadeusz auch über biografische Prägungen, ihre Familiengeschichte sowie über das Aufwachsen ihrer eigenen Kinder: "Meine Kinder wachsen sehr politisch auf", erzählt die Wissenschaftlerin und: "Wir streiten auch viel am Essenstisch."

