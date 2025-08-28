PHOENIX

phoenix für Deutschen Fernsehpreis 2025 nominiert

Kategorie Beste Information - "parlamentarische Berichterstattung bei phoenix"

Bonn

Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix ist für den Deutschen Fernsehpreis 2025 in der Kategorie Beste Information nominiert - mit seiner umfassenden parlamentarischen Berichterstattung.

phoenix begleitet die Arbeit des Deutschen Bundestages in einzigartiger Breite. Allein im Jahr 2024 übertrug der Sender 367 Stunden live aus dem Bundestag.

Mit dieser intensiven Begleitung des Parlamentsalltags - an besonderen wie an ganz normalen Sitzungstagen - macht phoenix demokratische Prozesse für ein breites Publikum transparent und ermöglicht dadurch politische Teilhabe.

Maßstäbe setzte phoenix zuletzt mit der Übertragung der Kanzlerwahl: Mit 13 Stunden Live-Berichterstattung, davon elf Stunden ununterbrochen aus dem Bundestag, erreichte der Sender Spitzenwerte von über 9 % und mit insgesamt 2,9 % Marktanteil den zweitstärksten Tag der Sendergeschichte. Auch die Debatten rund um das Ampel-Aus und die vorgezogene Bundestagswahl sowie bei den Abstimmungen zu "Sondervermögen", "Fünf-Punkte-Plan" oder "Zustrombegrenzungsgesetz" erreichten ein besonders großes Publikum.

phoenix ist der Bundestagssender

Gerade auch in der jüngeren Zielgruppe wird die Parlamentsberichterstattung gut rezipiert: Am Tag der Kanzlerwahl verfolgten 4 % in der Gruppe der 14-29-jährigen das Geschehen.

Neben der linearen Ausstrahlung wächst phoenix auch digital: In der ARD Mediathek und im ZDF Streaming-Portal, auf YouTube und bei Instagram hat sich der Sender als zentrale Anlaufstelle für politische Live-Berichterstattung etabliert.

Die parlamentarische Berichterstattung bei phoenix umfasst nicht nur den Deutschen Bundestag: 2024 berichtete der Sender 72 Stunden aus dem Europäischen Parlament in Straßburg und Brüssel, 9 Stunden aus dem Bundesrat und 93 Stunden von Parteitagen.

Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau, ARD:

"phoenix steht für eine journalistische Berichterstattung, die gerade jetzt unverzichtbar ist: authentisch, unaufgeregt, fundiert und stets flexibel macht unser Team in Berlin und Bonn Politik erlebbar. Wir freuen uns, dass diese Leistung nach den herausfordernden Monaten nach dem Ampel-Aus mit der Nominierung die verdiente Wertschätzung erfährt."

Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster, ZDF:

"phoenix steht für faktenbasierten Journalismus, für Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Die Nominierung zeigt, was mit guter Teamarbeit alles möglich ist. Gerade in den journalistisch besonders herausfordernden Zeiten haben wir mit unseren Angeboten generationsübergreifend besonders auch viele junge Menschen erreicht."

phoenix ist ein Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell