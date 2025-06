Verteidigungsausschuss-Vorsitzender Thomas Röwekamp (CDU): Wehrpflicht kann sehr schnell ein Thema werden

Bonn (ots) - In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Jörg Thadeusz mit Prof. Christiane Woopen, Direktorin des "Center for Life Ethics" an der Universität Bonn über Moral und Politik, klassische ethische Fragen, über Verteidigungsfähigkeit und darüber, was einen guten Streit ausmacht. "Alle politischen ...

mehr