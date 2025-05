PHOENIX

Strack-Zimmermann (FDP) fordert Taurus-Lieferung vom neuen Bundeskanzler Merz

Straßburg/Bonn (ots)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Europaabgeordnete Vorsitzende des EU-Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung,zeigt sich im Interview mit dem Fernsehsender phoenix zuversichtlich, dass der neugewählte Bundeskanzler Friedrich Merz seine bisherigen Forderungen nun einhält und Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine liefert. "Es wäre ja seltsam, wenn man es immer wieder fordert und dann nicht macht", so die FDP-Politikerin. Sie gehe davon aus, "dass er das auch mit Macron und dem polnischen Präsidenten bespricht". Friedrich Merz absolviert heute seine Antrittsbesuche in Paris und Warschau. Er habe als Oppositionsführer wiederholt die Taurus-Lieferung gefordert und sie im Plenum des Deutschen Bundestags zur Abstimmung gebracht, so Strack-Zimmermann. Die Taurus-Marschflugkörper könnten helfen, die Angriffe der russischen Luftwaffe zu minimieren und diese auf Abstand zu halten. "Dafür ist der Taurus da," so die EU-Politikerin und Verteidigungsexpertin bei phoenix.

