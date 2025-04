PHOENIX

phoenix: Länderrat der Grünen live ab 13 Uhr, Sonntag, 6. April 2025

Um nach der Bundestagswahl die Weichen als Oppositionspartei neu zu stellen, treffen sich Bündnis 90/ Die Grünen am Sonntag, 6. April 2025, im Berliner WECC zu ihrem Länderrat. phoenix berichtet ab 13.00 Uhr live vom kleinen Parteitag der Grünen. phoenix-Moderatorin Constanze Abratzky analysiert gemeinsam mit Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin das Parteitagsgeschehen und erwartet vor Ort weitere spannende Gesprächspartner.

Der Leitantrag des Bundesvorstandes für den Länderrat mit dem Titel "Klar. Grün. Konstruktiv: Auf dem Weg in eine starke Opposition", der unter der Überschrift "Politische Lage nach der Bundestagswahl 2025" vorgestellt wird, blickt unter anderen auf die vergangene Zeit der Regierungsbeteiligung und des Wahlkampfs zurück und entwickelt Ziele für die kommende Zeit in der Opposition, das Land "ökologischer und gerechter zu machen". Laut Leitantrag sollen auch die Bemühungen um Wählerinnen und Wähler in Ostdeutschland verstärkt werden.

