PHOENIX

Dirk Nockemann (AfD) zur ersten Prognose der Hamburger Bürgerschaftswahl: "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden."

Hamburg/Bonn (ots)

Dirk Nockemann, Spitzenkandidat der AfD, zeigt sich zufrieden in Bezug auf die Hamburger Bürgerschaftswahl 2025. Die Wählenden der AfD hätten "in erster Linie auch das Thema Zuwanderung und Migration nach vorne gestellt", erklärt Nockemann im Gespräch bei phoenix. Dass die Partei in Hamburg nicht so zum Tragen gekommen sei wie etwa in Sachsen läge auch daran, dass "das natürlich auch eine Stadt ist mit vielen Studenten". In der Opposition wolle man nun deutlich machen, wo in der Stadt Defizite lägen.

