PHOENIX

phoenix: Hohe Zuschauerzahlen bei Live-Übertragung der Bundestagsdebatte zum CDU/CSU-Entschließungsantrag

Bonn (ots)

Die Live-Übertragung der Bundestagsdebatte zum Entschließungsantrag der CDU/CSU sowie die Regierungserklärung von Olaf Scholz am Mittwoch, 29. Januar, stieß auf großes Interesse beim phoenix-Publikum. Zu Spitzenzeiten am Nachmittag erreichte der Sender eine Quote von 4,8 Prozent. In der jüngeren Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren lag der Spitzenwert zwischen 16.30 und 16.45 Uhr sogar bei 9,2 Prozent. In den weiteren Zielgruppen im Alter von 30 bis 49 Jahren lag der Wert zur gleichen Zeit bei knapp 6 Prozent.

Der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF erreichte damit insgesamt eine Tagesmarktquote von 1,6 Prozent.

Auf seinen digitalen Ausspielwegen hatte phoenix über 650.000 Zugriffe. Der Livestream in der ARD-Mediathek hatte knapp 244.000 Aufrufe und ein insgesamtes Sehvolumen von über 130.000 Stunden. Zudem verzeichnete der phoenix YouTube-Kanal fast 400.000 Abrufe.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell