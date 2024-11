PHOENIX

Latino-Sprecher der Trump-Kampagne Jamie Florez: Wir wünschen uns jemanden, der Probleme lösen kann

Jamie Florez, Sprecher der Latinos in der Trump-Kampagne, hat im Fernsehsender phoenix deutlich gemacht, was für Menschen mit lateinamerikanischen Wurzeln ausschlaggebend war, Donald Trump zu wählen: "Wir möchten eine gesunde Wirtschaft haben und wir möchten gerne Essen auf dem Tisch haben, das passiert im Moment nicht. Man wünscht sich jemanden, der das Problem lösen kann und das ist Donald Trump." Die Entgleisung durch einen Comedian während einer Trump-Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden gegen Puerto Rico habe der Community zwar nicht gefallen, es sei den Menschen jedoch wichtiger, was für die Nation auf dem Spiel stehe.

