PHOENIX

Ukraine-Krieg nachgehakt - Erhard Scherfer

Berlin/Bonn (ots)

AZ 14.05.2024

Ukraine-Krieg nachgehakt - Erhard Scherfer

"Ukrainische Perspektiven - zwischen Hoffen und Bangen"

Gast: Ljudmyla Melnyk, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut für Europäische Politik

So geht das jetzt seit mehr als zwei Jahren:

Tote durch russische Angriffe in Charkiw und Odessa

Russland bombardiert Energie-Infrastruktur in der Ukraine

Sorge vor weiteren russischen Durchbrüchen im Osten

Und doch gibt es einen großen Unterschied selbst zum vergangenen Jahr: Nicht alle dieser Agenturmeldungen aus den ersten Mai-Tagen schafften es noch in die Nachrichten. Noch seltener sind inzwischen Informationen darüber, wie es den Menschen geht in einem Land, das seit mehr als zwei Jahren angegriffen wird. Wie gehen sie mit einer derart belastenden Situation um? Welchen Einflüssen sind sie jenseits von Bomben, Drohnen und Raketen ausgesetzt? Und wie sind überhaupt die Perspektiven in der Ukraine, in Gesellschaft und Politik? Darüber spricht phoenix-Hauptstadtkorrespondent Erhard Scherfer mit Ljudmila Melnyk. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell