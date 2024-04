PHOENIX

Christian Dürr (FDP): Wirtschaftswende bedeutet mehr Chancen für alle

Berlin/ Bonn (ots)

Christian Dürr (FDP) beklagt, dass in Deutschland "anderthalb Jahrzehnte" von der Vorgängerregierung keine Reformpolitik gemacht worden sei. Auf dem Parteitag der Liberalen sagte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion bei phoenix, dies sei "nicht die Schuld dieser Bundesregierung", aber man stehe in der Verantwortung, das zu ändern. Deswegen gehe es auf dem Parteitag in Berlin "vor allem um die Wirtschaftswende", so Christian Dürr. "Wirtschaftswende heißt ja, mehr Chancen für alle."

Mit Blick auf den Zwölf-Punkte-Plan der FDP für eine "Wirtschaftswende in Deutschland" gibt sich der FDP-Fraktionsvorsitzende optimistisch. Wer habe denn vorher gedacht, dass "wir als FDP mit den Grünen Autobahnen beschleunigt in Deutschland bauen", fragte Christian Dürr. Auch das gestern im Bundestag verabschiedete Klimaschutzgesetz habe die FDP vorab "komplett verändert" und damit Fahrverbote im Sommer in Deutschland verhindert.

Nun gehe es mit dem Zwölf-Punkte-Plan darum, dass es wieder "wirtschaftliche Dynamik" gebe. "Und dann, wenn die Wirtschaft brummt, dann gibt es auch mehr Steuereinnahmen und dann kann man sich im Haushalt beispielsweise eine gute Verteidigungspolitik leisten", so Christian Dürr. Für Leute, die "Bürokratieentlastung, günstigere Steuern, mehr Arbeitsanreize" ablehnten, zeigt der FDP-Fraktionsvorsitzende bei phoenix dagegen "wenig Verständnis". Die Menschen in Deutschland "erwarten von dieser Koalition Reformen und dafür stehen die Freien Demokraten", so Christian Dürr.

