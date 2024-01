PHOENIX

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus live bei phoenix

Bonn (ots)

Samstag, 27. Januar 2024, ab 00:45 Uhr

Mittwoch, 31. Januar 2024, 10.00 Uhr

Der Deutsche Bundestag gedenkt am Mittwoch, den 31. Januar 2024 der Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenkstunde thematisiert die generationenübergreifende Aufarbeitung des Holocaust. Als Gastredner:innen sprechen die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi und der Sportjournalist Marcel Reif. Zu Beginn der Gedenkstunde wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eine kurze Ansprache halten.

Der internationale Holocaust Gedenktag wird offiziell am 27. Januar 2024 begangen. Da dieser Tag dieses Jahr aufs Wochenende fällt, findet die Gedenkstunde wenige Tage später im Bundestag statt.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktag zeigt der Ereignis- und Dokumentationskanal am 27. Januar 2024 die Doku-Themennacht "Die Wahrheit über den Holocaust". Am Abend um 23.15 Uhr wird zudem die Dokumentation "Jahrhundertzeugen - Eva Erben" gesendet, in der es um die 1930 in der Tschechoslowakei geborene Eva geht, die als junges Mädchen mit ihren Eltern von den Nationalsozialisten erst in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt und danach nach Auschwitz-Birkenau deportiert wird.

Der Film ist der sechste Teil der Reihe "Jahrhundertzeugen", die die dramatischen Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden als Graphic-Novel-Erzählung dokumentiert. Alle Folgen der Reihe sind sowohl bei phoenix.de als auch in der ARD- sowie der ZDF-Mediathek verfügbar:

https://www.zdf.de/phoenix/jahrhundertzeugen-100.html

https://www.ardmediathek.de/suche/jahrhundertzeugen

https://www.phoenix.de/themen/dossiers/jahrhundertzeugen-d-2484478.html

Alle Dokumentationen und Sendungen zum Holocaust-Gedenken finden Sie hier: www.phoenix.de/holocaustgedenken

Die Reden aus dem Bundestag werden im Anschluss in den Mediatheken von ZDF und ARD zu finden sein:

Zur ZDF-Mediathek: www.zdf.de/phoenix

Zur ARD-Mediathek: www.ardmediathek.de/phoenix

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell