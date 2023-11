PHOENIX

Anton Hofreiter (B'90/Grüne): Ukraine mit Flugabwehr unterstützen

Karlsruhe/Bonn (ots)

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Europa-Angelegenheiten, Anton Hofreiter (B'90/Grüne), spricht sich für die weitere militärische Unterstützung der Ukraine aus. Am Rande des Parteitags der Grünen in Karlsruhe sagte Hofreiter bei phoenix: Die Bundesrepublik müsse "dafür sorgen, dass insbesondere die Produktion von Munition, aber auch von Flugabwehr besser wird." Von den Verbündeten Deutschlands und der Ukraine erwarte er deutliche Zusagen, was die Flugabwehr angeht. "Es ist ja die Rede von den F16 und ich halte es für absolut richtig, dass diese F16 geliefert werden."

Das gesamte Interview finden Sie bei www.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell