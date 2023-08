PHOENIX

Was tun gegen Brandgefahr und Klimawandel?

Verheerende Waldbrände wie auf Hawaii vor wenigen Tagen kosten Menschenleben und zerstören die Natur. Weltweit ist die Gefahr von Wildfeuern enorm gestiegen. Und die Löscharbeiten werden immer schwieriger. Haben wir unsere Herrschaft über das Feuer inzwischen verloren? Antworten sucht Dirk Steffens in seiner Dokumentation" Planet in Flammen", bei phoenix am Donnerstag, 24.8., ab 20.15 Uhr. Die Dokumentation "Von der Klimakrise zur Flüchtlingskrise" ab 21.00 Uhr nimmt die aktuellen Folgen der Klimakrise und Lösungswege in den Blick. Bis 2050 soll die Zahl der Klimaflüchtlinge 150 Millionen betragen. Was kann jeder einzelne von uns tun, um dem entgegen zu wirken?

20:15 Faszination Erde

Planet in Flammen

Film von Hanna Kotarba und Sabine Armsen, ZDF 2022

Die Prognosen sind eindeutig: Bei einer globalen Temperaturerhöhung um zwei Grad wird sich die Zahl der Tage, an denen es heiß und trocken genug für Wildfeuer ist, allein im Mittelmeerraum mehr als verdoppeln. Dass die zunehmende Brandgefahr zum Großteil der Mensch zu verantworten hat verwundert niemanden mehr. Doch manchmal sind die Gründe dafür überraschend.

Die Brandkatastrophen in Portugal von 2017 waren deshalb so dramatisch, weil ein vor mehr als 170 Jahren importierter Exot die Brennbarkeit der dortigen Wälder erhöht: Eukalyptusbäume. Die ätherischen Öle wirken wie Zunder. Doch was ein Nachteil dieser Pflanze in Portugal ist, ist in seiner Heimat Australien ein Vorteil: der Eukalyptus bestimmt dank seiner Eigenschaft als Brandbeschleuniger dort die Wälder.

21:00 Von der Klimakrise zur Flüchtlingskrise

Film von Axel Schurawlow, ORF 2019

Laut Prognosen soll es bis zum Jahr 2050 weltweit 140 Millionen Klimaflüchtlinge geben. Länder wie zum Beispiel Bangladesch sind bereits im Jahr 2019 stark vom Klimawandel betroffen.

Menschen müssen in Großstädte flüchten, um Trinkwasser zu finden und das Betreiben von Landwirtschaft ist kaum möglich. Allein in der Hauptstadt Bangladeschs hat sich durch die Landflucht die Einwohnerzahl von knapp 8 Millionen auf heute fast 20 Millionen verdoppelt. Doch jeder einzelne kann etwas dazu beitragen, die Erderwärmung zu verlangsamen.

Der Filmautor begibt sich in die Slums, interviewt die Einheimischen und geht abschließend der Frage nach: Was kann jeder einzelne von uns tun, um dem entgegen zu wirken? Er spricht mit Klimawissenschaftlern, Greta Thunberg und Umweltorganisationen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden.

