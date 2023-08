PHOENIX

PROGRAMMHINWEIS: Bedrohtes Leben am und im Meer

phoenix-Dokumentationen am 17. August ab 22.15 Uhr

Wirtschaftliche Interessen beeinträchtigen die Meere der Welt. Großkraftwerke in Indien, Landraub in Sri Lanka und sogar der Umweltschutz gefährden mancherorts das Leben der Menschen am Meer. Die Dokumentation "Wem gehört das Meer" am 17. August um 22.15 Uhr nimmt die modernen Interessen in den Blick, die das Leben von Meeres- Anwohnern gefährden. Auch Meeres-Tiere sind in Gefahr: Alle sieben Meeresschildkrötenarten der Welt sind beispielsweise vom Ausstreben bedroht. Die Dokumentation "Hannes Jaenicke im Einsatz für Meeresschildkröten" ab 23.45 Uhr führt u.a. nach Costa Rica und Kenia und zeigt eindrucksvoll den hingebungsvollen Kampf von Forschenden und Tierschützern für das Überleben der Meeresschildkröten rund um den Globus.

22:15 Wem gehört das Meer?

Ocean Grabbing - Die neue Meeresordnung

Film von Monika Hielscher, Matthias Heeder, ZDF/ARTE 2019, 90 Minuten

Seit jeher siedeln Menschen an Küsten und leben dort von der Fauna der Meere. Doch immer mehr geraten diese Regionen in den Fokus fremder wirtschaftlicher Interessen.

Eine unheilvolle Allianz von Entwicklungspolitik, Privatwirtschaft und Naturschutz schickt sich an, die Küstengebiete einer neuen Ordnung zu unterwerfen: Ein Großkraftwerk des Tata-Konzerns an der indischen Westküste vertreibt die Fische und zerstört somit die Lebensgrundlage der Fischer. In Sri Lanka, wo Tourismusentwicklung staatlich angeordnet ist, ist in den Küstenregionen der Landraub von Küstengrundstücken an der Tagesordnung. In Costa Rica wollen Umweltschützer im maritimen Schutzgebiet Barra del Colorado den Krabbenfang komplett verbieten. Auch in Kenia wurde Bewohnern die Nutzung ihrer Mangrovenwälder an der Küste als Feuer- und Bauholz genommen. Doch das Projekt "Mikoko Pamoja" ist die große Ausnahme und ein Lichtblick: Denn hier forsten die Dorfbewohner Mangrovenwälder auf.

23:45 Hannes Jaenicke im Einsatz für Meeresschildkröten

Film von Eva-Maria Gfirtner, Judith Adhloch, ZDF 2023

Ein neuer, investigativer Einsatz von Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jaenicke gilt den Meeresschildkröten. Seit 150 Millionen Jahren ziehen sie durch die Ozeane unseres Planeten, überlebten Dinosaurier, Eiszeiten und Naturkatastrophen. Heute sind alle sieben verbliebenen Meeresschildkröten-Arten vom Aussterben bedroht.

Hannes Jaenicke lernt in Costa Rica eine der größten Bedrohungen für die Tiere kennen: Plastik. Die zunehmende Verschmutzung der Weltmeere durch Kunststoffe, der anwachsende Schiffsverkehr und die industrielle Fischerei haben Folgen: Durch Schiffsschrauben oder Fischernetze verletzte Tiere werden in Griechenland behandelt. Einheimische Umweltschützer im kenianischen Watamu kämpfen gegen Wilderer, die es auf Eier, Fleisch, Fett und Panzer der Meeresschildkröten abgesehen haben. Die größte Bedrohung der Meeresschildkröten ist aber die globale Erderwärmung. Immer wieder stößt Hannes Jaenicke bei seiner Recherchereise auf die gravierenden Folgen.

