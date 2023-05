PHOENIX

Andreas Bovenschulte (SPD) offen für Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien

Nach Bekanntgabe der ersten Prognosen zum Wahlergebnis der Bremer Bürgerschaftswahl, hält sich Andreas Bovenschulte (SPD) bezüglich der Regierungsbildung bedeckt. Im phoenix-Interview sagt der amtierende Regierungschef: "Heute müssen wir erstmal abwarten, wie das Endergebnis ist. Morgen, wenn die Ergebnisse ausgewertet werden, werden wir die nächsten Schritte beschließen." Auch wenn "die jetzige Regierung eine richtig gute Arbeit gemacht" habe, sei die SPD "ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf" gegangen. Nachdem klar werde, dass die SPD an einer Regierungsbeteiligung mitwirke, werde sie "mit allen demokratischen Parteien sprechen," so der Wahlgewinner bei phoenix.

