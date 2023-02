PHOENIX

Ulrich Schneider zu Kindergrundsicherung: Lindner muss Prioritäten setzen "und das Geld besorgen"

Bonn (ots)

Im Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung übt der Paritätische Gesamtverband Druck auf Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Ulrich Schneider, forderte, zeitnah zu einer Lösung zu kommen. "Wer Kinder in Armut lässt, nimmt ihnen ihre Kindheit und sägt den Ast ab, auf dem wir alle sitzen. Die Kindergrundsicherung muss kommen und sie muss so dimensioniert sein, dass sie auch hilft", meinte Schneider im Fernsehsender phoenix. Die Argumentation Lindners sorge in vielen Familien für Frustration. "Dafür bringen die Menschen kein Verständnis mehr auf, wenn sie sehen, dass der gleiche Finanzminister gerade eine Steuerreform von 14 Milliarden Euro durchgesetzt hat, wo 70 Prozent der Mittel bei den Besser- und Spitzenverdienern ankommen", so Schneider weiter. Der Finanzminister müsse jetzt die Prioritäten richtig setzen "und das Geld besorgen".

Schneider wandte sich gegen Stimmen, die mutmaßten, das Geld erreiche oft die Kinder gar nicht. "Das stimmt überhaupt nicht. Gerade in armen Familien sparen diese zuerst bei sich selbst, um dem Kind alles zu bieten, was nur möglich ist", war der Hauptgeschäftsführer überzeugt und fügte hinzu: "Geld ist das Mittel der Wahl, Geld hilft." Wer die Preise in den Supermärkten verfolge und die Schlange bei den Tafeln beobachte, wisse, dass die Familien jetzt schnelle Hilfe benötigten. "Im viertreichsten Land dieser Welt haben wir wieder Armenspeisung aus Lebensmittelspenden. Das darf nicht sein."

Gesellschaftliche Ausgrenzung dürfe nicht hingenommen werden. Arme Kinder hätten sehr früh das Gefühl, nicht dazuzugehören. "Das kann nicht gut sein für das Kind, und auch nicht gut für diese Gesellschaft", erklärte Schneider.

