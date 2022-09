PHOENIX

Merz (CDU) will öffentlich-rechtlichem Rundfunk helfen, "wieder gut" zu werden

Hannover/Bonn (ots)

Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz bekräftigt die Entscheidung seiner Partei, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reformieren. Die Delegierten hatten bei ihrem 35. Parteitag in Hannover dafür gestimmt. Im phoenix-Interview erklärte Merz: "Wir wollen einen unabhängigen, auch vom Staat unabhängigen, aber bitte auch parteipolitisch-fairen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der sich auf seine Aufgabe konzentriert; die lautet: Information." Es gebe offenkundig Reformbedarf. Die CDU sei in Merz' Augen derzeit die "einzige Partei in Deutschland, die das jetzt sehr klar und sehr deutlich" anspreche. Dabei wolle die Partei aber keinesfalls "destruktiv, sondern sehr konstruktiv" vorgehen. An phoenix-Reporter Marlon Amoyal gerichtet ergänzt Merz: "Wir wollen Ihnen helfen, dass Sie wieder gut werden."

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell