Kandidat für Linken-Vorsitz Sören Pellmann: Müssen Putin an Verhandlungstisch zurückzwingen

Bonn/Erfurt, 24. Juni 2022. Dem Leipziger Linken-Bundestagsabgeordneten und Kandidaten für den Parteivorsitz Sören Pellmann zufolge, werden Waffenlieferungen aus Deutschland den Ukraine-Krieg nicht beenden. Im phoenix-Interview sagte Pellmann am Rande des Bundesparteitags, es sei nun vor allem wichtig, "den Aggressor, also Wladimir Putin, an den Verhandlungstisch zurück zu zwingen." Um das zu schaffen, sei es wichtig die Oligarchen in den Fokus zu nehmen. "Ich bin fest davon überzeugt, wenn die Oligarchen in der Welt nicht mehr so walten können, wie sie es derzeit noch tun können, dann werden die vielleicht Putin noch mal anders unter Druck setzen", so Pellmann in Erfurt. Sanktionen, die die Bevölkerung treffen, halte er hingegen "für ein völlig ungeeignetes Mittel." Auch spricht er sich grundsätzlich gegen weitere Aufrüstung aus. Gegenüber phoenix erklärte er, er lehne "Waffenlieferungen jedweder Art in die Ukraine und auch an andere Stellen ab." Mit seiner Position, die zu großen Teilen mit der Auffassung von Sahra Wagenknecht übereinstimmt und die seine Kandidatur für den Parteivorsitz unterstütze, vertrete er die Wahl- als auch Parteiprogrammatik der Linken.

