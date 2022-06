PHOENIX

phoenix persönlich: Wolfgang Schäuble zu Gast bei Inga Kühn

Freitag, 10. Juni 2022, 18.00 Uhr

Bonn (ots)

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, hat sich dafür ausgesprochen, die Ukraine schnell zu einem EU-Beitrittskandidaten zu machen. Zugleich kritisierte er das Zögern der Bundesregierung in dieser Frage: "Da verstehe ich wirklich nicht, was die Position der Bundesregierung in der Frage ist. Denn mit dem Kandidatenstatus ist klar, sie gehören zu Europa", sagte Schäuble in phoenix persönlich. Zwar bräuchte die Ukraine Zeit, die formalen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu erfüllen. "Aber die politische Erklärung, das Symbol der Verleihung des Kandidatenstatus - ich verstehe nicht, warum sie da zögert."

In phoenix persönlich äußert sich der ehemalige Bundestagspräsident über Fehler der Vorgänger-Bundesregierung in der Russland-Politik, über seine Motivation, Politik zu machen, über Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger und darüber, wie die Ukraine unterstützt werden könne.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell