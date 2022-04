PHOENIX

Samstag, 30. April 2022, 10.00 Uhr

phoenix live: Kleiner CSU-Parteitag und Länderrat von Bündnis90/Die Grünen

Bonn (ots)

phoenix berichtet am Samstag live vom kleinen CSU-Parteitag in Würzburg und vom Treffen des Länderrats von Bündnis 90/Die Grünen in Düsseldorf. Im Mittelpunkt der Beratungen beider Parteien dürfte der Krieg in der Ukraine stehen. Durch die Sondersendung aus dem Bonner Studio führt Alexander Kähler. Experte an seiner Seite ist der Bonner Politikwissenschaftler Tilman Mayer, der die Beratungen und Beschlüsse beider Parteien analysieren und einordnen wird.

Die Christsozialen wollen nach der Rede ihres Parteivorsitzenden Markus Söder eine Außenpolitische Entschließung entscheiden und den Prozess für ein neues Grundsatzprogramm starten. phoenix-Reporter vor Ort ist Marlon Amoyal. Einer seiner Gesprächspartner ist der FAZ-Journalist und CSU-Experte Timo Frasch. Als Interviewgast wird der CSU-Generalsekretär Stephan Mayer erwartet.

Die rund 100 Delegierten des B'90/Grünen-Länderrats treffen sich mit Blick auf die anstehende NRW-Landtagswahl in Düsseldorf. Hauptdiskussionspunkte sollen die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die angestrebte sozialökologische Transformation Deutschlands sein. Es werden Reden der Parteivorsitzenden, Ricarda Lang und Omid Nouripour, sowie der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck erwartet. phoenix-Reporterin vor Ort ist Jeanette Klag. Ihr Gesprächsgast ist der Spiegel-Hauptstadtkorrespondent Serafin Reiber, der die Debatten und Beschlüsse des Länderrats einordnen wird.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell