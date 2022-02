PHOENIX

SPD-Chef Klingbeil geht von stärkerer Einmischung Steinmeiers nach Wiederwahl aus

SPD-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass sich Frank-Walter Steinmeier im Falle seiner Wiederwahl künftig "stärker in gesellschaftspolitische Debatten einmischen" und "dem Land stärker Orientierung geben" wird. Das sei der Anspruch, den Steinmeier an sich selbst habe, "weil er sieht, in welcher schwierigen Lage das Land und die Bürgerinnen und Bürger gerade sind", so Klingbeil im phoenix-Interview am Rande der Bundesversammlung. Er glaube, dass Steinmeier dies in seiner Rede nach der Wiederwahl auch deutlich ansprechen werde. Steinmeier könne zuhören, Menschen an einen Tisch bringen und Brücken bauen.

